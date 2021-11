Colombia.- La guerrilla colombiana difunde un vídeo de siete jóvenes secuestrados por fumar marihuana

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han publicado un vídeo en el que reivindican el secuestro de siete jóvenes apresados por fumar marihuana. En el vídeo, los jóvenes piden perdón por su comportamiento. Los jóvenes fueron secuestrados en el departamento de Catatumbo, en el municipio de El Tarra.

"Pido disculpas por fumar marihuana, estoy aquí por consumir de hierba, le pido disculpas a la comunidad de El Tarra por tantos errores que he cometido, espero nos den la oportunidad de regresar, nos apoyen para que nos acepten de nuevo. Les damos gracias a las FARC que nos están ayudando a reivindicar", explican los jóvenes en la grabación.

En el vídeo, la guerrilla explica las normas de comportamiento y justicia que aplica en la región bajo su control, en el norte del departamento de Catatumbo.

Tras conocerse el vídeo, que se ha hecho viral, el defensor del pueblo en Norte de Santander, Jaime Marthey, ha expresado su rechazo. "Repudiamos esta situación que no es permitirle, no es concebible. Es la degradación más alta que hemos visto últimamente. Ésta no es la vía. Hay instituciones legalmente constituidas en el Estado Colombiano para impartir justicia", ha indicado.

La situación ha causado estupor en las familias de los secuestrados, quienes anunciaron que promoverán acciones para lograr su liberación.