Collboni: Salvador Illa ganó las catalanas y el PSC no cuestionó a Aragonès como president

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defiende la legitimidad del pacto que le ha hecho alcalde y replica a las críticas recibidas recordando que Salvador Illa, el líder del PSC, "ganó las últimas elecciones catalanas y no se convirtió en president", y que al PSC "no se le ocurrió cuestionar la legitimidad" de Pere Aragonès.

En una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, Collboni se refiere así indirectamente a las críticas lanzadas tanto desde Junts como desde las filas de ERC al pacto que ayer le llevó, in extremis, a ser elegido alcalde de la capital catalana gracias al apoyo de los comunes y del PP.

"La ciudadanía entiende perfectamente que la democracia es pacto y que los pactos que valen en Girona o en las diputaciones de Lleida y Tarragona, valen en Barcelona", asegura el alcalde de Barcelona, en alusión al hecho de que en Girona, por ejemplo, una alianza entre CUP, Junts y ERC ha arrebatado la alcaldía a la candidata del PSC, que fue la más votada.

Asimismo, recuerda que "en las elecciones siempre hay un ganador, como Salvador Illa, que ganó las catalanas y no se convirtió en presidente de la Generalitat", y añade que el PSC no solo no ha cuestionado la legitimidad de Aragonès, sino que "ha acabado votando los presupuestos de ERC".

En cuanto a su afirmación de que no intentaría ser alcalde si no ganaba, Collboni defiende su coherencia y subraya que nunca puso "líneas rojas".

NIEGA QUE EL ACUERDO QUE LE HA HECHO ALCALDE SE SELLARA EN MADRID

Collboni niega en la entrevista que el acuerdo que le ha llevado a la alcaldía se gestara en Madrid, otra acusación hecha por dirigentes de ERC y Junts.

"En ningún punto. La decisión de los votos se ha tomado en Barcelona. Nosotros hemos hecho lo que dije que haríamos: llevar mi candidatura hasta al final", insiste.

Respecto a si le supo mal el pacto de última hora por Xavier Trias, candidato de Junts por Barcelona, y Ernest Maragall, candidato de ERC, apunta: "No fue agradable desde el punto de vista personal, pero no debemos fundamentar el discurso político en base a relaciones personales".

A la pregunta de si llegó ofrecer a Trias partirse la alcaldía, el nuevo alcalde comenta: "En unas negociaciones se hacen muchas propuestas. Tuve conversaciones con Junts, no me escondo, y se pusieron sobre la mesa muchas propuestas que no fructificaron, como es evidente. No aporta demasiado darle más vueltas".

Tampoco aclara si se exploró a fondo la posibilidad de un tripartito entre PSC, comunes y ERC. "Hemos explorado muchas vías y muchas aritméticas. Sería bueno no especular sobre conversaciones, propuestas y contrapropuestas porque hubo de todo. Quiero recordar que la primera propuesta que se emite es la del frente independentista liderado por Trias".