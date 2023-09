Collboni prefiere gobernar con comunes y ERC, pero no "excluye" un pacto con Junts

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, asegura que su voluntad es articular una mayoría progresista con BComú y ERC para gobernar la ciudad, aunque matiza que no "excluye" un pacto de gobierno con Junts.

En una entrevista este domingo en La Vanguardia, Collboni sostiene que Barcelona "necesita grandes acuerdos y diálogo" y que, aunque reconoce diferencias con BComú, asegura que "nuestra aspiración y prioridad es articular un gobierno de izquierdas y progresista" a pesar de no "excluir" un pacto con el partido de Xavier Trias.

Collboni reconoce que la posición del PSC sobre cuestiones como la ampliación del aeropuerto o el turismo está más cerca de la de Junts que de la de los comunes, por lo que "no puedo excluir -asegura- acuerdos importantes con Junts, porque efectivamente con algunos de estos puntos tenemos más coincidencia. Y por eso, no me cierro a acuerdos con Junts".

Respecto a la posibilidad de alcanzar un pacto de gobierno con Xavier Trias, indica que "no lo excluyo, veremos cómo evolucionan las cosas. Pero nuestra aspiración y prioridad -insiste- es articular un gobierno de izquierdas y progresista".

A la pregunta de si buscará el apoyo de Trias en el supuesto de que Colau decida finalmente no entrar en el gobierno municipal, responde: "ya veremos, espero que no sea así. Aunque creo que hay cosas que tenemos que acordar también con Junts".

Insiste también en su compromiso de garantizar que la ciudad tenga presupuestos, para lo que "trabajamos -dice- para que se permita la tramitación del presupuesto en la comisión de Economía del 1 de octubre".

Respecto a sus primeros cien días como alcalde de Barcelona se pone una nota de notable, y destaca que sus prioridades han sido la limpieza y la seguridad.