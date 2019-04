Collboni pide apoyar a Sánchez por ser "el único" que garantiza autogobierno

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha llamado a la ciudadanía de Cataluña a apoyar a Pedro Sánchez en las elecciones generales del 28 de abril por ser "el único" aspirante a La Moncloa que en estos momentos "garantiza el autogobierno" catalán.

En declaraciones a Efe, Collboni ha alertado del "riesgo evidente de involución" en materia social, igualdad y autogobierno que existe si "las tres derechas", en alusión a PP, Ciudadanos y Vox, acaban consiguiendo una mayoría suficiente "como en Andalucía".

Una mayoría de gobierno sustentada en estas tres formaciones, ha asegurado, supondría una "regresión en derechos sociales" y, en cuanto a Cataluña, "están hablando de un 155 permanente o de una suspensión de la autonomía".

Por ello, Collboni ha hecho un "llamamiento a la movilización general de toda la ciudadanía de Cataluña", porque el 28A están en juego "no solo todos los derechos sociales", sino también "el autogobierno".

"La única fuerza a nivel español que en estos momentos garantiza el autogobierno de Cataluña, la autonomía catalana, somos los socialistas y es Pedro Sánchez", ha recalcado.

El alcaldable socialista por Barcelona ha advertido al electorado catalán de que estas elecciones "no van de independencia sí o no", sino "de autogobierno sí o no", y ha acusado a las formaciones independentistas de ir a Madrid simplemente a "bloquear" la política española.

"En la medida en que el independentismo plantee soluciones unilaterales o fuera del marco legal, no pueden ser objeto de un acuerdo", ha señalado.