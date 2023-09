Collboni asegura que quiere mantener la reserva de vivienda asequible: "Queremos que sea eficaz"

Asegura que su prioridad es gobernar con BComú y ERC y que eso no excluye acuerdos con Junts

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que su intención es mantener la medida de reserva de vivienda asequible, pero que quiere flexibilizarla (actualmente cifra en un 30% la reserva) porque considera que no ha funcionado: "Queremos que sea eficaz".

Por eso, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este jueves, ha explicado que ha pedido a la presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB), Carme Trilla, una propuesta para trasladarla al resto de grupos municipales y "llegar a un acuerdo para modificar el 30% porque ahora no está funcionando".

Collboni ha recordado que el PSC votó a favor de la medida, pero ha lamentado que "no ha funcionado porque el promotor privado no ha comprado la idea y no construye el piso", y confía en contar con el apoyo de BComú para llevar a cabo esta modificación.

NUEVA RONDA DE CONTACTOS

Por otro lado, el alcalde ha explicado que iniciará una nueva ronda de contactos con los líderes de los grupos municipales (excepto Vox) para abordar un pacto para los Presupuestos y también explorar la gobernabilidad.

En ese sentido, ha insistido que su prioridad es gobernar con "fuerzas progresistas" (ha concretado que estos partidos son BComú y ERC), pero ha vuelto a decir que eso no excluye llegar a acuerdos con Junts.

"La preferencia que tenemos que tener, por coherencia con lo que es el proyecto político, es hacer coaliciones progresistas. ¿De qué tipo? Valoremos. No depende solo del PSC. ¿Esto excluye que podamos llegar a acuerdos importantes con Junts? No. También tenemos puntos de coincidencia con Junts. Veremos hasta donde podemos llegar con Junts", ha reiterado.

1.800 AGENTES PARA LA MERCÈ

A las puertas de las fiestas de la Mercè, que empiezan este viernes y se alargarán hasta el lunes 25 de septiembre, Collboni ha anunciado que desplegarán 1.800 agentes de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Protección Civil.

Ha asegurado que garantizarán la seguridad y la convivencia, para evitar vandalismo y altercados como los sucedidos en las últimas fiestas, y ha augurado "una magnífica fiesta de la Mercè".

EL LIMITE DEL TURISMO

En cuanto a turismo, ha asegurado que mantendrá el plan que limita la creación de nuevos equipamientos hoteleros, sobre todo en el centro de la ciudad, aunque no ha descartado "reactivar" edificios de Ciutat Vella para generar riqueza.

Asimismo, ha expresado su voluntad de construir nuevos hoteles en la zona de la Sagrera, cuando la futura estación de trenes esté finalizada, porque considera que "será una zona que necesitará hoteles".

CONSELL DE CENT Y SEGURIDAD

Ha insistido en que no quiere revertir la situación actual del eje verde de Consell de Cent y que han hablado con Barcelona Oberta "porque han dicho que no quieren la reversión"; así, el alcalde espera llegar a un acuerdo en el que prevalezca el sentido común, ha dicho.

Preguntado por la situación de los narcopisos en el barrio del Raval, ha dicho que "la situación no está enquistada" y ha pedido a los vecinos confianza con la judicatura y la fiscalía.

EL DEBATE DE LAS LENGUAS

Preguntado por el hecho de que se pueda hablar catalán, euskera y gallego en el Congreso, Collboni ha defendido que "forma parte de una realidad plurinacional en España" y que se debería normalizar usar las lenguas en el Congreso, que también representa a los catalanes, ha dicho.

"Este es el camino correcto y el que dará buenos frutos para los catalanes", y ha reivindicado las políticas del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que cree que está bien valorado por los ciudadanos y que así lo avala los resultados del PSC en las elecciones generales.