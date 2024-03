Collboni anuncia la ampliación de su gobierno tras perder la cuestión de confianza

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado la ampliación de su gobierno, actualmente formado solo con ediles del PSC, después de que previsiblemente el próximo 2 de mayo entre en vigor el presupuesto municipal tras activarse el mecanismo de la cuestión de confianza, que ha perdido en la votación de hoy.

Collboni ha planteado este lunes al consejo municipal una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de su primer presupuesto, que no ha superado al contar solo con 15 votos a favor, los de los concejales del PSC y ERC, que mantienen un pacto presupuestario, y los 24 en contra del resto de formaciones.

El alcalde de Barcelona se ha mostrado dispuesto a incorporar a otras formaciones a su ejecutivo, aunque no ha concretado si ofrecerá esta oportunidad a ERC o a otro grupo municipal.

Tras negarle el pleno la confianza, la oposición tiene ahora un plazo de un mes para presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía que cuente con un apoyo suficiente, algo muy improbable dada la correlación de fuerzas en el consistorio barcelonés, pues deberían ponerse de acuerdo Junts, los comunes y el PP.

De no haber un candidato alternativo al actual alcalde, como parece que sucederá, se entenderá otorgada la confianza a Jaume Collboni y quedará aprobado el proyecto de presupuesto del gobierno socialista para 2024.

"Quiero anunciarles que el próximo paso que daremos es la ampliación del gobierno municipal cuando haya unos presupuestos que estén en vigor y se pueda continuar con la acción de gobierno", ha declarado Collboni en su intervención antes de dar paso a la votación nominal de la cuestión de confianza.

El alcalde ha apuntado que, cuando se lleve a cabo esta ampliación del gobierno municipal, se hará "con la voluntad de avanzar en relación con la vivienda, la seguridad y la descarbonización, para que sean una realidad en este mandato".

"Hemos llegado a un acuerdo (sobre los presupuestos) con ERC porque primero hemos hablado de políticas y luego se hablará de gobierno", ha destacado.

La teniente de alcalde Laia Bonet, quien ha intervenido por el PSC, ha insistido en que esta no es la primera vez que se emplea el mecanismo de la moción de confianza en el consistorio, y ha recordado que Trias ya lo hizo en 2014 y Colau en 2017 y 2018.

"No hemos renunciado a ninguna mayoría ni lo haremos, pero hemos priorizado hablar de Barcelona y no queremos asumir una política hecha a través del victimismo, sino desde el orgullo y la confianza con la ciudad", ha asegurado Bonet.

Xavier Trias, que ganó las elecciones, pero no fue investido alcalde porque Collboni contó con la confianza de comunes y populares, ha dicho al alcalde socialista que hoy estas formaciones se la han negado, está aislado y "ahora la paga".

El presidente del grupo de Trias per Barcelona-Junts ha acusado al líder del PSC en Barcelona de "jugar a las sillas", de no tomar decisiones para tener un gobierno fuerte porque "su interés hoy no es Barcelona, es Cataluña y es España", de "ser dependientes" y de estar "a las órdenes" de Salvador Illa y Pedro Sánchez.

Por su parte, el portavoz de ERC, Jordi Castellana, ha argumentado el apoyo a la aprobación del presupuesto vinculada a una cuestión de confianza en el pacto presupuestario alcanzado con el gobierno socialista.

En este sentido, Castellana ha subrayado que los republicanos pactan "el qué" y no les importa tanto "el quién" ni han "asociado gobierno y presupuestos", aunque todo hace prever que la ampliación del gobierno municipal anunciada por el alcalde será con la incorporación de ERC.

"Es un secreto a voces que el acuerdo con Esquerra es para gobernar juntos, y me parece muy bien, pero digamos las cosas como son", ha criticado la exalcaldesa Ada Colau durante su intervención.

Precisamente, el presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, ha reprochado a Collboni que dijera que nunca "pactaría con aquellos que no respetan a España, pero desgraciadamente comprobamos que fueron promesas incumplidas y que se han rendido a ERC, que precisamente no respeta mucho a España".

