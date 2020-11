El Colegio de Médicos de Cataluña no secunda al Consejo General en el cese de Simón

El Colegio Oficial de Médicos de Cataluña no secunda al Consejo General de Colegios de Médicos en su petición de cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, según ha indicado el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós.

A través de su cuenta de Twitter, el médico catalán ha manifestado que el Colegio de Médicos de Cataluña no secunda este acuerdo "por razones de fondo: la crítica legítima no justifica esta petición de cese".

Manifiesto que el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya no secunda este acuerdo de @OMC_Espana Por razones de fondo: la crítica legítima no justifica esta petición de cese. También de forma: no formaba parte de ninguna orden del dia y su trascedència lo hacía exigible https://t.co/4SH6WyUYV9