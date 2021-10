El colectivo Galicia Baleira critica la "desfeita bancaria" en el rural gallego

Instan además a los clientes a que hagan valer sus derechos y a las Administraciones a que tomen medidas

El colectivo Galicia Baleira, que comparten la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ourense, ha criticado severamente la 'desfeita' bancaria"llevada a cabo de forma unilateral por la mayor parte del sistema bancario, ese al que adeudan 65.000 millones de euros y no han reintegrado, porque tampoco nadie se lo está exigiendo".

En un comunicado, han exigido que, "ante actitudes impresentables, indignas y posiblemente malvadas" a las que se ven sometidas los gallegos por parte de este grupo de entidades --"las más importantes por numero de clientes de Galicia"-- al Gobierno estatal que actúe a través del Ministerio de Consumo; así como al Banco de España y a la Xunta de Galicia, "ya que no son suficientes las movilizaciones ciudadanas ni las respuestas y exigencias de la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia".

El colectivo ha lamentado que, a día de hoy, "no quieren ver a nadie por la oficina". "Todos molestamos, si vamos a realizar movimientos bancarios o gestiones sólo se pueden hacer hasta las 11,00 de la mañana, y si se trata de la retirada de algún dinero de tu cuenta o el pago de recibos, tendrás que hacerlo a través del cajero que tienen a la entrada (uno o dos para todos), cuando día de hoy, más del 75% de los usuarios no sabe formalizar operaciones a través del cajero o las redes informáticas, teniendo que pedir ayuda para un tema tan personal y delicado", han explicado.

"Hasta hace poco tiempo, si eras cliente, pagabas comisiones por el servicio en muy pocos casos, pero hoy tenemos una oleada de comisiones de servicios, totalmente injustificadas, abusivas y tomadas de forma unilateral, sin tener en cuenta contratos previos, lo que lleva a un enriquecimiento desmesurado como demuestran las cuentas de resultados publicadas por las distintas entidades", han aseverado.

Por todo esto Galicia Baleira señala que "no aceptan" una reducción "tan drástica" en la prestación de servicios directos ni el cargo de comisiones desmesuradas. "No admitimos la generación de colas en el exterior de las oficinas con una climatología totalmente adversa. Si es preciso en momentos como los actuales por razón de COVI, que faciliten cita previa de hora de prestación del servicio. La calle como pública que es, no puede estar ocupada por los usuarios de la entidad", ha criticado el colectivo.

"No es aceptable que se estén cerrando oficinas en el medio rural y alejando los servicios de los usuarios en base a sus planes de recortes y deprecio total al medio rural, después de haberse estado aprovechando y forrando de los usuarios de estas áreas", apuntan.

El colectivo también se ha referido a las comisiones, que requieren "se anulen todas" --"suponen alrededor de 100 euros al año por cuenta"--, "ya que la entidad en ningún caso está pagando ningún tipo de interés al titular de la cuenta, mientras opera con el capital de este en propio beneficio de la entidad".

A este respecto, han recordado que las entidades bancarias "no han devuelto el dinero recibido para su rescate o su saneamiento con un montante global de 65.000 millones de euros, ni han pagado hasta la fecha ningún tipo de interés".

LLAMAN AL BOICOT

"Si esto no tiende a una solución inmediata, requerimos que todos los entes públicos que tengan convenios con entidades bancarias para el pago de obligaciones o servicios, condicionen su concesión a que el cobro de recibos se realice en ventanilla, de la forma que el usuario decida, cargo en cuenta o pago en metálico, sin comisiones por ello y en el tramo de jornada laboral completa", han declarado.

Lo mismo han pedido a los clientes de las entidades, a los que han instado a anular de sus cuentas "todo lo relacionado con banca electrónica y se nieguen al uso de cajeros, reclamando si es preciso ante las Organizaciones de Consumo su libertad de decisión".