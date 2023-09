La colección del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca llega al Ludwig Museum Koblenz en Alemania

Desde el 2 de septiembre hasta el 11 de febrero de 2024, parte de la colección del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca se expondrá en Ludwig Museum Koblenz, en Alemania. Se trata de la segunda sede internacional de esta exposición itinerante, que da a conocer el papel de la abstracción en España y la historia del emblemático museo de las Casas Colgadas.

Así, la selección de obras que ahora llega al Ludwig Museum Koblenz se expondrá bajo el título de '1966. Spain's awakening - An artists' museum of the future' (1966. El despertar de España - Un museo de artistas del futuro). Esa selección no solo resume la abstracción de la segunda mitad del siglo XX en España, sino que refleja un momento clave en la historia del arte y la cultura de nuestro país. La colección ha pasado por distintas muestras temporales en el Centro José Guerrero de Granada, la Fundació Catalunya La Pedrera y Fundació Suñol en Barcelona y el Meadows Museum de Dallas, antes de llegar a su única sede en Alemania.

La muestra constituye una selección de lo más destacado en la colección del museo creado por Fernando Zóbel en 1966 y dirigido desde 1981 por la Fundación Juan March. En la exposición, se incluyen los representantes más internacionales de la abstracción española, como Eduardo Chillida, José Guerrero, Pablo Palazuelo, Antonio Saura o Antoni Tapiès, pero también a sus contemporáneos menos conocidos. En total, la exposición reúne más de cincuenta obras de treinta artistas activos entre las décadas de 1960 y 1970.

La muestra del Ludwig Museum Koblenz cuenta con la colaboración de la Fundación Juan March y está comisariada por Manuel Fontán del Junco (director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March y director del Museo de Arte Abstracto Español), Beate Reifenscheid (directora del Museo Ludwig de Coblenza) y Anna Wieck. Irá acompañada de un catálogo editado por ambas instituciones, que incluirá ensayos de autores como María Bolaños, Ramón González Férriz o María Dolores Jiménez-Blanco, según ha informado la Fundación Juan March en nota de prensa.

LA ITINERANCIA

Debido a las reformas de climatización del Museo de Arte Abstracto Español, parte de la colección permanente abandonó el museo para conformar distintas muestras temporales en cinco sedes, fuera y dentro de nuestras fronteras. La exposición itinerante ha pasado ya por cuatro de ellas, antes de llegar al Ludwig Museum Koblenz.

Durante la reforma, diez de las salas del museo debieron vaciarse de las obras que habitualmente acogen. Esa es la temática del documental 'Vaciar el museo', de la serie de La cara B, que la Fundación Juan March y La Máquina de Luz produjeron aprovechando esta escena insólita de un museo con sus paredes vacías. El documental se puede ver en el canal audiovisual de la Fundación Juan March y en la plataforma FILMIN.

Aunque parte de la colección permanecerá en el Ludwig Museum Koblenz hasta febrero de 2024, las salas renovadas de Cuenca muestran otras obras de la colección que habitualmente rotan en el museo.