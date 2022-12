Coldplay, Elton John, Springsteen, The Weeknd, Blur y The Who, conciertos en Barcelona para 2023

Robbie Williams, Maroon 5, la Dharma, Marea, NOFX, Harry Styles y Blink 182 completan las apuestas

La banda británica Coldplay --con cuatro noches en el Estadi Olímpic--, Elton John, el 'boss' Bruce Springsteen, un festival Primavera Sound con Blur, Rosalía y Depeche Mode, The Weeknd, el concierto del 50 aniversario de la Companyia Elèctrica Dharma y The Who acompañado de orquesta son algunas de las propuestas musicales que vivirá Barcelona en 2023.

Un año en el que la capital catalana contará con figuras consagradas como Coldplay, Bruce Springsteen y The Who, el paso de giras de despedida como la de Elton John y NOFX y nuevos valores llenaestadios como Harry Styles, The Weeknd y Yungblud.

Uno de los primeros conciertos del año será de los británicos The Kooks el 27 de enero en la sala Razzmatazz, en el tour del 15 aniversario de su álbum de debut 'Inside in/Inside out', y al día siguiente Oques Grasses cerrará su gira en el Palau Sant Jordi.

Febrero comenzará con el concierto del vocalista Michael Bublé en el Palau Sant Jordi el 1 de febrero, con el combo heavy Helloween y Hammerfall el 3 de febrero en el Sant Jordi Club, la actuación de Bad Gyal en el Palau Sant Jordi el 11 de febrero, y el regreso de Interpol el 23 de febrero en la sala Razzmatazz.

El mes de marzo contará con el cantante argentino Duki en el Palau Sant Jordi el 3 y 4 de marzo y el compositor británico Lewis Capaldi el 10 en el mismo recinto, en un mes que en el Sant Jordi Club será el escenario de las actuaciones de Pixies el 9 de marzo y de Yungblud el 12 de marzo.

El exbajista de Pink Floyd Roger Waters actuará el 21 de marzo en el Palau Sant Jordi en su gira 'This is not a drill', mismo escenario en el que el 24 y 25 de marzo el británico Robbie Williams celebrará sus 25 años de carrera.

El Palau Sant Jordi se teñirá de los colores italianos con los recitales de Eros Ramazzotti el 2 de abril y de los eurovisivos Maneskin el 11 de abril, antes de acoger el concierto de Ojete calor el 15 de abril y la celebración de los 50 años de la Companyia Elèctrica Dharma el 22 de abril.

Bruce Springsteen arrancará su gira europea en el Estadi Olímpic de Barcelona con una doble cita el 28 y 30 de abril, Quevedo actuará el 12 de mayo en el Sant Jordi Club, mientras que Marea iniciará su gira de presentación de 'Los potros del tiempo' en el Parc del Fòrum el 13 de mayo y la banda de punk californiano NOFX dará el pistoletazo de salida a su gira de despedida en el Poble Espanyol el 19 y 20 de mayo.

Finales de mayo concentra dos de las visitas más esperadas: por un lado Elton John en su gira de despedida 'Farewell Yellow Brick Road' los días 22 y 23 de mayo, y por el otro, la cuadruple cita de la gira de Coldplay, con actuaciones en el Estadi Olímpic el 24, 25, 27 y 28 de mayo.

En junio será el turno de The Who que, acompañados de orquesta, llevarán sus clásicos al Palau Sant Jordi el 14 de junio, dos días antes que Maroon 5 haga lo propio y el 17 de junio Alejandro Sanz en el mismo recinto.

En julio, el Estadi Olímpic de Barcelona albergará las giras de Harry Styles, el 12 de julio, y del canadiense The Weeknd, el 20 de julio, mientras que Iron Maiden volverá a la capital catalana un año después con un concierto en el Palau Sant Jordi el 18 de julio en su gira 'The future past'.

Pasado el verano, los conciertos seguirán con Joaquín Sabina el 27 y 29 de septiembre en el Palau Sant Jordi, Hombres G el 30 de septiembre, el punk-rock de Blink-182 el 4 de octubre y el cantante británico Louis Tomlinson el 6 de octubre.

Entre octubre y noviembre también pasarán por el Palau Sant Jordi Vanesa Martín el 7 de octubre, Manuel Carrasco el 21 de octubre, El Barrio el 4 de noviembre y Pablo Alborán el 18 de noviembre, así como La Pegatina el 4 de noviembre en el Sant Jordi Club.

FESTIVALES DE VERANO

Los diferentes festivales de verano han comenzado también a revelar su programación de cara a 2023 y en el caso del Primavera Sound, que se celebrará del 1 al 3 de junio, contará en su cartel con Depeche Mode, Rosalía, Blur, Halsey, Calvin Harris, Kendrick Lamar y Pet Shop Boys.

El Sónar, que celebrará del 15 al 17 de junio su 30 aniversario, ha anunciado parte de su programación que contará con Bicep, Laurent Garnier, Richie Hawtin, Oneohtrix Point Never, The Blessed Madonna y Amelie Lens.

También el Cruïlla de Barcelona, del 5 al 8 de julio, ha anunciado nombres de su programación, que encabezarán Placebo, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Antònia Font, y el Vida Festival, que se celebrará en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) del 29 de junio al 1 de julio, tendrá a The Libertines, Spiritualized, Julieta Venegas y Jorge Drexler, entre otros.