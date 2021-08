Colau tilda los abucheos que recibió en el pregón de Gràcia de "actitud sectaria"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tildado este domingo de "actitud sectaria" los abucheos y silbidos que recibió ayer sábado en el pregón de la fiesta mayor del barrio de Gràcia, pronunciado por el activista Jordi Cuixart.

En una publicación de Instagram recogida por Europa Press, Colau ha asegurado que es "normal y saludable" tener una ciudadanía crítica, y que en los pregones siempre hay algún silbido, pancarta o acto alternativo.

La edil, no obstante, ha asegurado que se ha visto sorprendida: "Lo que no me había pasado hasta ahora y me ha sorprendido ha sido la insistencia en no dejarme ni empezar el discurso".

Ha sostenido que esta actitud "no representa la mayoría" de habitantes de Gràcia y de Barcelona, ya que son un barrio y una ciudad plurales y diversos en los que la ciudadanía, ha dicho, convive con perfecta normalidad.

Así, ha pedido no dejar que los silbidos "estropeen esta convivencia", y ha subrayado que no dejará que ningún abucheo modifique sus pensamientos y sentimientos hacia personas que opinan distinto, como Cuixart.