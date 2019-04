Colau, sobre ERC: "Reclaman más competencias pero no ejercen las que tienen"

ELECCIONES COMUNES

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reprochado este miércoles a ERC que no dude en pactar "con la derecha corrupta catalana", en alusión al PDeCAT, y reclame más competencias para Cataluña cuando "no ejerce las que ya tiene".,Colau ha mostrado un tono más beligerante de lo habitual durante el acto principal de campaña de En Comú Podem para el 28A, al que no ha acudido el cabeza de lista, Jaume Asens, y que ha sido inaugurado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias.