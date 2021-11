Colau replica a Ayuso y Piqué: "No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid"

Sobre optar a la reelección: "Dentro de unos meses ya tomaremos esa decisión"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este sábado que "no es verdad que Barcelona esté peor que Madrid", para replicar las recientes críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué contrastando ambas ciudades.

En una entrevista de La Sexta recogida por Europa Press, ha añorado el tono de la exalcaldesa Manuela Carmena, mientras que ahora ve que en la capital española "la poca vivienda pública que tenían se la venden a fondos 'buitre' y están muy preocupados por que la gente vaya a los toros. Bueno, son modelos diferentes de ciudad; eso es cierto".

Recientemente, Piqué manifestó "envidia sana" de Madrid respecto a Barcelona, y Ayuso dijo textualmente que muchos ciudadanos huyen de la capital catalana porque no es la próspera ciudad de antaño.

Colau ha dicho que "el paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid"; es la ciudad más atractiva para inversiones tecnológicas, después de Londres; es Capital mundial de la arquitectura; acogerá la bienal de arte Manifesta; en la cumbre de Glasgow han nombrado a la propia Colau vicepresidenta de la red de ciudades mundiales más importantes contra el cambio climático, y han sido elegidos en la dirección de Eurocities.

"Lo que sí que es verdad es que tenemos diferente que en Madrid es el modelo de ciudad": como ejemplos, ha dicho que Barcelona es la capital española con más inversión social, porque prioriza combatir la desigualdad; lidera la lucha contra el cambio climático con políticas que además generan empleo; y lidera la administración que está construyendo más vivienda social en España, ha añadido.

En cuanto a 'botellones' y altercados tras protestas, Colau ha constatado que no sólo pasado en su ciudad, y que los niveles de delincuencia han bajado "mucho más que la media española", aunque han bajado también en muchos otros puntos de España.

Sobre las políticas medioambientales de la ciudad, ha recordado que están instalando placas fotovoltaicas, y no descarta "algún" molino de viento en la ciudad para constatar la corresponsabilidad de las ciudades junto al mundo rural.

La alcaldesa ha replicado a Isabel Díaz Ayuso que hace falta "mucha cooperación, no competencia entre ciudades", como sí ha visto cooperación en la cumbre climática de Glasgow.

Respecto a Piqué, ha interpretado que el futbolista habla también como empresario con intereses en Madrid: "Me parece muy bien que hable bien de la ciudad de Madrid. No me supone ningún problema".

Al preguntársele si volverá a optar a la Alcaldía de Barcelona, ha respondido que no es el momento de decidirlo: "Dentro de unos meses ya tomaremos esa decisión".

REFERÉNDUM

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto la reivindicación independentista de un referéndum en Catalunya, Colau ha respetado que mucha gente lo pida, pero "no hay una mayoría social catalana que esté exigiendo esto como prioridad".

Para ella, hace falta mucho diálogo "con rigor, con respeto, con escucha", y ha tachado de irreal pensar en un referéndum a corto plazo, porque sólo es algo que los independentistas podrían plantear a largo plazo, y con diálogo.

Sobre la monarquía y las recientes visitas de Felipe VI a Barcelona, ha dicho que en 2017 ella decidió que su protocolo iba a ser saludar al rey siempre, pero no asistir a actos "innecesarios" como los conocidos 'besamanos' para recibir a los monarcas, porque lo ha considerado textualmente un símbolo de vasallaje.