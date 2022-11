Colau recrimina a una estudiante de periodismo que le pregunte por su ropa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado que en el marco de una rueda de prensa con estudiantes de Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) una joven le preguntara sobre su ropa y ha respondido tajante: "Me visto como me da la gana, básicamente".

La alumna le ha trasladado a la alcaldesa la pregunta: "Las primeras imágenes de Ada Colau en el recorrido político eran, sobre todo, con camisetas más reivindicativas, lo que daba más las ideas que tenía. Si ahora la ropa es más formal, ¿refleja quizás una moderación de ideas o una maduración política?".

A lo que Colau ha respondido: "Entiendo la intención de la pregunta, pero me sabe mal que una mujer me pregunte por mi forma de vestir y no responderé, sinceramente".

Y ha proseguido: "Preguntar sobre cómo me visto y categorizar cómo me visto está fuera de lugar. Me visto como me da la gana, básicamente".

Dado que la reacción de Colau ha provocado el llanto de la alumna, la alcaldesa ha querido acercarse a ella al final del acto y se ha disculpado: "Me sabe mal haberte contestado tan impulsivamente".

Durante el acto, Colau había reflexionado sobre la diferente vara de medir por ser mujer a la que se la somete y que no se analizó de sus predecesores alcaldes varones ni su aspecto, su vida personal o incluso el centro hospitalario en el que dio a luz, entre otras intimidades.