Colau pide "la renovación" urgente del Poder Judicial ante la opción de que se impute a Iglesias

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este jueves "la renovación" del Poder Judicial de forma urgente ante la posibilidad de que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, pueda ser imputado en el caso Dina.

"No hay pruebas, hay una clara voluntad de atacar a Pablo Iglesias y al gobierno de coalición. No aceptan el resultado de las urnas, no aceptan que España se quiera modernizar. Es urgente la renovación del poder judicial", ha escrito en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

Lo ha dicho después de que el juez Manuel García Castellón elevase una exposición razonada al Supremo para solicitar la investigación de Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.