Colau pide el apoyo de los votantes del PSOE "desengañados con Sánchez"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este domingo el apoyo a En Comú Podem a quienes en las pasadas elecciones generales dieron "votos prestados" al PSOE y que ahora "están desengañados" con su líder, Pedro Sánchez, porque "en vez de querer un gobierno progresista mira hacia la derecha".

En un acto preelectoral de En Comú Podem (ECP) en el Mercat de Sant Antoni de Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha considerado "una falta de respeto a la ciudadanía" la apuesta de Pedro Sánchez por unas nuevas elecciones "porque no le gustaban los resultados obtenidos el 28A".

Colau ha advertido al líder del PSOE que "las encuestas sólo son encuestas", por lo que "confiar en ellas puede ser una gran equivocación", y ha lamentado que Sánchez ya no apueste por un gobierno progresista de la izquierda.

"Sánchez quiere volver al bipartidismo y, quizás por presiones de su entorno, mira más hacia la derecha que hacia la izquierda", ha recriminado la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes.

Colau se ha mostrado muy satisfecha con el lema de precampaña elegido por En Comú Podem, "Con Rivera no. Con nosotros sí", un lema con el que los comunes recuerdan lo que pedían los militantes del PSOE a su líder, Pedro Sánchez, durante la noche de las elecciones del 28A, a fin de rechazar un acuerdo de gobierno con Cs y su cabeza de lista, Albert Rivera.

"No nos gusta -ha afirmado Colau- que el PSOE de Pedro Sánchez piense ahora en aplicar el 155 en Cataluña, y que se abra a un acuerdo con la derecha, con Cs".

Ha subrayado, en este sentido, que ECP es "la garantía de que pueda haber un gobierno de izquierda" y ha "interpelado" a "los votantes progresistas que prestaron su voto a Sánchez creyendo que serviría para cerrar el paso a la derecha, y ahora ven que les ha fallado".

A estos votantes "desengañados", Ada Colau les ha pedido que confíen en los comunes porque harán todo lo que puedan "para que haya un gobierno progresista".

El cabeza de lista de En Comú Podem en las elecciones generales, Jaume Asens, ha afirmado: "Nos encontramos ante nueva encrucijada, entre apoyar una mayoría de progreso" o, por el contrario, permitir que gane "una mayoría reaccionaria que actúe al dictado del Ibex 35".

Asens ha reprochado al PSC de Miquel Iceta que esté "muy subordinado al PSOE" y ha reivindicado para su formación "el legado" forjado por socialistas catalanes como Pasqual Maragall o Joan Raventós.

ECP ha presentado hoy sus carteles de precampaña, en los que además de visualizarse su lema, se puede leer "Actuar contra la crisis climática, con Rivera NO", "Regular el precio de los alquileres, con Rivera NO" y "Diálogo y soluciones para Cataluña, con Rivera NO".