Colau: "Si ERC quiere gobernar en solitario, que llame al PSC"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que "ni se plantea" una repetición electoral en Cataluña porque eso sería "una tomadura de pelo y una ofensa para la ciudadanía en plena crisis", por lo que ha instado a Esquerra a "llamar al PSC" si pretende "gobernar en solitario".

En una entrevista con Rac1, Colau ha pedido la movilización de las fuerzas de izquierdas para superar el "bloqueo" de las negociaciones, después de que el candidato de ERC a la investidura, Pere Aragonès, anunciara que no seguiría negociando un gobierno de coalición con JxCat y que solo contemplaría gobernar en solitario.

"Si ERC quiere gobernar en solitario, que llame al PSC", ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que, como ninguna formación "tiene mayoría absoluta", el partido que pretenda comandar el ejecutivo en minoría debe "llamar a todas las fuerzas, empezando por la que ganó las elecciones".

Colau ha opinado que el PSC "también tiene que formar parte de una nueva etapa de Cataluña" y lo ha urgido a "abrirse a otras opciones" dado que no tiene los apoyos suficientes para gobernar.

"No me quiero ni plantear ir a elecciones porque sería para obligara todos a dimitir. Ya basta. Evidentemente se tiene que formar Govern, sí o sí", ha insistido para agregar: "Tenemos que hacer un cordón sanitario a la repetición electoral porque sería un insulto hacia la ciudadanía".

La alcaldesa también ha recordado a ERC que "pueden contar" con los comunes "si no está Junts" aunque no ha descartado poder llegara acuerdos puntuales en otros ámbitos: "No formaremos parte de ninguna ecuación que lleve a JxCat al Govern porque, para nosotros, forma parte del problema, no de la solución".