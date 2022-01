Colau decidirá en mayo si repite como candidata a la Alcaldía de Barcelona en 2023

Insiste en que no debe dimitir en base al Código Ético de BComú porque no hay lucro personal

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aplazado hasta el mes de mayo de este 2022 la decisión sobre si se presentará a la reelección o no en las elecciones municipales de 2023: "Un año antes se deberá plantear a nivel de organización o, como mínimo, empezarlo a hablar", ha expresado.

Lo ha dicho en su intervención este martes en el encuentro anual con la prensa 'L'alcaldessa respon', organizada por el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la que ha asegurado que actualmente prioriza su trabajo como alcaldesa porque "hay mucho trabajo por hacer" y porque no quiere estar haciendo campaña electoral o pensando si será o no candidata, según ella.

Sobre las palabras de la líder de Junts en Barcelona, Elsa Artadi, que vaticinaba que las municipales de 2023 serán un plebiscito entre Colau sí o no, la alcaldesa ha asegurado que es un error plantearlo así: "No se trata de personas, sino de proyecto de ciudad. Nosotros tenemos un proyecto, me gustaría que Artadi nos explicara el suyo", ha añadido.

CÓDIGO ÉTICO

Preguntada por su citación para declarar ante el juez como investigada por presunta malversación y tráfico de influencias, Colau ha recordado que, según el Código Ético de BComú, solo debería dejar el cargo si hay una acusación de "ánimo de lucro personal".

"Los mismos denunciantes no me acusan de enriquecimiento, pero sí usan la justicia para bloquear el trabajo de la administración", ha dicho Colau en relación a la querella interpuesta por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por unas supuestas subvenciones a entidades sociales.

En este acto la alcaldesa ha estado acompañada por los tenientes de alcalde Jaume Collboni, Jordi Martí y Albert Batlle.