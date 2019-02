Colau critica la manifestación contra Sánchez: "Si hay diálogo se les cae el conflicto que han creado"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le ha insistido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que los separe del proceso judicial del 1-O.

"Se lo he dicho en público y en privado y me ha dicho que esa no es la cuestión que más le preocupa", ha explicado Colau en una entrevista en el programa 'La Sexta Noche' de la Sexta, donde ha resaltado que le parece "indignante y una vergüenza" que el presidente de Cataluña le dé la espalda a "una cosa tan importante" para el país, como son los PGE.

Según ha considerado la alcaldesa de Barcelona, Torra no se debería de "desentender" de unos presupuestos sociales que "incluso la gente de la cárcel se lo ha dicho: hay que separar los PGE de la solución política" de la crisis catalana. "Porque aprobarlos o no, no va a cambiar el proceso judicial", ha apostillado Colau.

Sin embargo, ha confesado que le preocupa "el rumbo que toma la política" en España y cree que "todos tienen que hacer un esfuerzo" para reconducir el país. Concretamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a pesar de que "tiene que tener muchas presiones" debe "más que nunca" defender sus presupuestos.

"Tiene que tener muchas presiones, del propio partido, de la Unión Europea, de la victoria de la derecha en Andalucía y está sufriendo una situación compleja y con presiones, pero aún así yo le digo que más que nunca hay que defender las medidas sociales y nosotros se lo estamos diciendo a los partidos políticos independentistas, que las apoyen", ha reiterado.

En el caso de que no fueran aprobados, Colau ha considerado que convocar elecciones "debe ser la última opción". Junto a ello, ha criticado la actuación de los partidos políticos de la derecha porque "paralizan los PGE en el país", acusándolos de hacer "mala política en el Estado".

"Vemos a una derecha que está intentando hacer mucho ruido y no creo que eso vaya a traer nada bueno a la sociedad, es momento de traer serenidad y hacer propuestas en positivo", ha puntualizado.

Pero la alcaldesa de Barcelona ha asegurado que no va a "tirar la toalla ni a aceptar que los PGE están perdidos", por lo que insiste en que "todo el mundo que los cree necesarios debe ser responsable".

Ve normal al relator

Preguntada por la figura de un relator en las negociaciones entre el Gobierno central y el govern, Colau ha asegurado que le parece "normal" que haya mediadores y relatores en una reunión aunque cree que "es lo de menos" ahora mismo.

"Realmente la discusión es si se dialoga o se rompen puentes", ha insistido la alcaldesa de Barcelona que apuesta por el diálogo desde un principio, al contrario que, a su juicio, los partidos de derechas.

Concretamente, ha dirigido sus palabras al PP por ser "el campeón de la mala política" y de tener la "incapacidad de diálogo" en su momento, llevando la crisis catalana al "bloqueo actual".

Por eso, ha defendido que la manifestación de mañana, en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus negociaciones con el Govern, no se ha organizado "por tener un relator" sino porque PP y Ciudadanos "no quieren que haya diálogo porque si lo hay se les cae el conflicto que han creado hasta ahora"