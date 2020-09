Colau acusa a Torra de buscar un subterfugio para impedir la mesa de diálogo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha acusado al presidente de la Generalitat Quim Torra de "buscar un subterfugio para impedir la mesa de diálogo" para empezar a resolver el conflicto catalán.

"Me parece irresponsable. No creo que la ciudadanía espere esto de nosotros. Él puede seguir defendiendo lo que quiere, la autodeterminación, la independencia. Nadie coartará sus ideas", ha señalado Colau en una entrevista en SER-Cataluña.

Para la líder de los comunes, en la situación de crisis en la que estamos "que alguien dé mensajes de que no quiere hablar es lo que no se entiende" porque "los responsables públicos, más allá de las diferencias que tengan, ¿cómo han de arreglar estas diferencias si no se encuentran para hablar?".

"Lo que hace falta es sentarse a hablar para ver cómo empezamos a resolver la situación y salimos de este callejón sin salida en el que estamos desde hace años", ha sostenido.

Aun así, Ada Colau se ha manifestado convencida de que para poder "hacer un dialogo realmente en condiciones" hace falta que gente que está en la cárcel salga de ella "cuanto antes", y ha celebrado que Pedro Sánchez "se haya comprometido de nuevo a reformar" el delito de sedición, como propone Unidas Podemos.

Colau ha expresado su esperanza en que "por la vía del indulto se pueda desjudicializar más rápidamente" el conflicto catalán.

Ante el anuncio de la CUP de proponer una presidencia simbólica para Quim Torra en caso de ser inhabilitado, Ada Colau ha afirmado que las elecciones son necesarias "ya", al margen de la judicialización, porque el actual Govern "está agotado y no tiene un proyecto para Cataluña".

Preguntada por los presupuestos generales del Estado, la alcaldesa de Barcelona ha exigido que se aprueben con el máximo consenso posible y ha instado a ERC a apoyar las cuentas.

"Espero que ERC no esté tan condicionada por la precampaña catalana y siga adelante con los presupuestos", ha declarado Ada Colau. EFE