Cofiño (Sumar) resalta el "papel decisivo" de los sindicatos de clase en la conquista de derechos sociales

El candidato de Sumar Asturias, Rafa Cofiño, ha resaltado este miércoles el papel decisivo de los sindicatos de clase en la conquista de los derechos sociales de las clases trabajadoras, al tiempo que ha llamado al voto que permita la conformación de gobiernos progresistas para mantener el impulso de las políticas para la mayoría social conseguidas a lo largo de la presente legislatura.

Cofiño ha realizado estas declaraciones tras una reunión con el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y otros miembros de la dirección de la central, en la que ha coincidido en los riesgos de una involución si PP y Vox se hacen con el Gobierno de España. La victoria de las derechas, a juicio del cabeza de lista de Sumar, "supone que no se va a generar empleo, supone que no se va a disminuir la precariedad, supone que no se van a aumentar las pensiones como se ha realizado hasta ahora".

Cofiño ha reivindicado el papel clave de Sumar. "Tenemos una clara candidata que es Yolanda Díaz que lo que ha planteado, y ha conseguido, es algo que se pensaba que era imposible en este país, que era avanzar en una reforma laboral". Se trata, ha enfatizado el candidato, "de un "pacto histórico entre agentes sociales, sindicatos y la patronal".

Por lo pronto, ha añadido, ese cambio legislativo ha permitido firmar 88.000 contratos indefinidos solo en Asturias, además de la mejora del salario mínimo interprofesional a más de 41.600 personas.

Ante el riesgo cierto de una involución y para frenar las políticas de recortes de la derecha, Rafa Cofiño ha llamado a la máxima movilización: "Es necesario el domingo votar. es necesario seguir movilizando hacia estos avances sociales y no retroceder".

Por su parte, Javier Fernández Lanero, ha destacado la buena sintonía en elementos sustanciales como la reforma laboral cerrada en la última legislatura y la necesidad de continuar con estos cambios legislativos que, ahora, ha advertido, podrían ponerse en riesgo si se atiende a los mensajes de derecha y ultraderecha. No se trata tan solo de seguir avanzando, ha dicho, sino de "no perder nada de lo conseguido".

DEBATE TPA

En cuanto al debate que ayer se emitió en la televisión pública asturiana, TPA, Rafa Cofiño ha reflexionado sobre la necesidad de contar con mecanismos de transparencia "que eviten el uso sesgado, cuando no directamente las mentiras, de datos por parte de algunas fuerzas políticas. Está claramente demostrado que el PP no ha subido nunca las pensiones, no las ha revalorizado nunca en relación con el IPC".

En cualquier caso, el debate ha constatado que sólo Sumar ha sido "quien ha puesto propuestas en la mesa. Si analizamos lo que ha pasado en el debate y lo que hubo, quien puso propuestas sobre la mesa ha sido Sumar, propuestas de futuro", concluye.