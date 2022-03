El COE comunica a Moncloa, Cataluña y Aragón el acuerdo técnico para los JJOO

El Comité Olímpico Español (COE) ha enviado ya la carta en la que comunica a los gobiernos central, catalán y aragonés la propuesta técnica "debatida y acordada" para el proyecto de candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Según han confirmado fuentes de la Generalitat, el COE ha enviado este mediodía al gobierno catalán la propuesta con "la distribución de sedes presentada, debatida y acordada" por la comisión técnica que integra a todas las partes, es decir, al COE, el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón.

La carta, firmada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, explicita la distribución de disciplinas olímpicas y sedes acordada por la comisión técnica tras seis reuniones en los últimos meses, aunque no el nombre de la candidatura, aún por decidir.

En Cataluña se organizaría el esquí alpino (La Molina-Masella), snowboard y freestyle (Baqueira Beret) y esquí de montaña (Boí Taüll), mientras que el Palau Sant Jordi de Barcelona sería el escenario del hockey sobre hielo.

Por su parte, en Aragón se llevaría a cabo el biatlón y el esquí de fondo, con Zaragoza como sede del patinaje artístico y el patinaje de velocidad en pista larga y en pista corta, mientras que Jaca acogería el curling.

Fuera de España, en un lugar por determinar aún, como se apunta en la carta, se celebrarían las pruebas de salto de esquí, combinada nórdica, bobsleigh, skeleton y luge.

La misiva ahora deberá ser validada políticamente por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Generalitat, Pere Aragonés, y del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Con la oficialización de este acuerdo, se cierran por el momento las discrepancias evidenciadas el viernes, cuando tras conocerse la noticia de que se estaba ultimando un preacuerdo técnico, Aragón negó la existencia del mismo, que sin embargo confirmaba la Generalitat.

En un comunicado, Aragón aseguró que no había acuerdo técnico para la candidatura conjunta, un proyecto al que reiteró su apuesta decidida pero que "sólo apoyará si es de igual a igual" y al que "no dará su visto bueno" hasta que no estén claros todos los aspectos.

Una vez los respectivos gobiernos ratifiquen este acuerdo comunicado hoy, la comisión técnica arrancará la segunda fase, en la que se pondrá a trabajar mano a mano con el Comité Olímpico Internacional para construir técnicamente una futura candidatura.

En declaraciones a los medios, la coordinadora del equipo técnico de la Generalitat, la exesquiadora Mònica Bosch, se ha mostrado convencida de que la propuesta acordada es "la más competitiva" para presentar al COI. "Ahora tenemos que trabajar para presentar la mejor propuesta técnica" para lograr los Juegos, ha reafirmado.

Preguntada sobre si el reparto de sedes es equilibrado entre Aragón y Cataluña, Bosch ha evitado posicionarse y ha dejado claro que la "prioridad de la Generalitat era que el centro de las disciplinas fuera el Pirineo, porque este proyecto es para el Pirineo", además de que el criterio fundamental es la competitividad.

Pero Cataluña también deberá superar en próximos meses un escollo propio en el camino hacia esa posible celebración de los Juegos: la consulta ciudadana a la que el Govern se ha comprometido en los territorios afectados por la cita, que a su entender son las comarcas pirineicas que forman la veguería del Alt Pirineu y Aran.

En próximos días, el president Pere Aragonès firmará el decreto mediante el cual se aprobará la iniciativa institucional para convocar una consulta popular no refrendaria, un decreto en el que solo se concretará el ámbito territorial de la consulta.

A continuación, Aragonès dispondrá de un plazo máximo de 90 días para firmar un segundo decreto, en este caso para convocar ya formalmente la consulta, un decreto que deberá publicarse entre 30 y 60 días antes de la celebración de la misma y en el que sí deberá constar también la pregunta concreta, el censo y la fecha.

Una consulta sobre los Juegos que Bosch confía en que recibirá el apoyo de la ciudadanía: "Ahora que sabemos la distribución de sedes, tenemos que trabajar para aportar la información de dónde se hará cada cosa, alojamientos, transportes y el beneficio que comportará para el Pirineo. Y saber qué se necesita por parte del territorio, para que el proyecto dé respuesta a las necesidades".

Entre los argumentos de la Generalitat para defender la sostenibilidad del proyecto está por ejemplo, según fuentes del gobierno catalán, el hecho de que se usarán instalaciones y dominios esquiables existentes o que se dispone ya de todas las plazas de alojamientos necesarias, y solo se plantearía construir villas olímpicas si los territorios así lo requirieran.