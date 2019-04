El coche blindado de Fraga no encuentra comprador

Hace unos meses, en COPE.es te hablábamos de un vehículo con cierta historia que estaba a la venta. Se trata de un blindado, marca volvo, que perteneció al presidente de la Xunta Manuel Fraga. Un particular lo compró, pero lo tiene guardado en su garaje de Padrón y lo ha puesto a la venta. El problema es que le está costando venderlo.

Y no será porque no se han interesado por él. En octubre subió el anuncio a las redes sociales y más de 37.000 personas llamaron para preguntar por él. El coche tiene historia y el vendedor entiende que está dirigido a coleccionistas. Es de color azul, gasolina, y menos el maletero, que fue sustituido, está blindado. En su interior hay un elemento que incorporó el servicio de Fraga. Es una pequeña lámpara instalada en el asiento trasero que sirvió al ex presidente de la Xunta para leer por la noche. De momento ya decimos que el coche no encuentra comprador.

Y parece que el precio es un motivo. El propietario de uno de los coches que utilizó Fraga lo puso a la venta por 14.000 euros. Cuatro meses después lo ofrecía por 10.800 y ahora lo vende por 9.700. Como siga así, lo regala.