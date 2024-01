Coca (080) cree que la moda catalana tiene la "potencia" para vender más en Asia y Estados Unidos

"No nos comparamos con Madrid porque estamos montando nuestra liga", asegura

La jefa de área de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Ccam) de la Generalitat y responsable de la 080 Barcelona Fashion, Marta Coca, ha asegurado que las empresas de moda catalanas están preparadas para exportar a otros países: "Por la potencia que tiene la moda catalana y las marcas de aquí, no se está vendiendo suficiente a Asia y Estados Unidos".

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que "la mayor parte de exportadores catalanes de moda son regulares" y que las nuevas empresas son las que están más preparadas para llegar directamente a los mercados internacionales.

Ha detallado que las marcas catalanas pequeñas ya nacen con un modelo de negocio orientado a la venta online internacional y centrado en la subcontratación y la circularidad: "Son profetas fuera y no lo son en su casa", ha lamentado.

Ha dicho que el sector debe empezar a pensar en ciudades a las que exportar, como Seúl y Tokio, "y no hablar países y áreas geográficas".

Según Coca, estas ciudades de Asia tienen un alto poder adquisitivo y quieren comprar productos europeos, "porque en el fondo los códigos estéticos que les gustan son los europeos", pero ha analizado que cuesta aproximarse a este tipo de culturas.

"UN AÑO DE AUSTERIDAD" PARA EL 2024

"Todo hace prever que es un año de austeridad y que las marcas tendrán que estar bien musculadas para aguantar las tensiones geopolíticas que vienen", ha avisado y ha valorado que las que sufrirán más son las empresas grandes con un modelo de negocio tradicional y que no estén en un proceso de transformación.

Ha apuntado que las marcas tienen "muchos deberes que hacer con todo el tema de la transformación digital y toda la nueva normativa" de la Unión Europea (UE) y ha defendido que el papel del Ccam es acompañarlas en este recorrido.

BARCELONA, UNA CIUDAD INTERNACIONAL

Coca ha explicado que Barcelona es conocida por su nivel cultural y por su estilo de vida en todo el mundo, aunque ha reconocido que no se puede comparar con otras ciudades internacionales: "La visión que hay de la moda de Barcelona no es la misma que la de París y Milán, pero dentro de lo que es Europa, en general, el 'made in Barcelona', vende".

Preguntada por una posible competencia Barcelona-Madrid, ha dicho que cree que no es real y ha asegurado que no se comparan con la capital porque desde la 080 Barcelona Fashion están creando su propia "liga", aunque ha considerado que el desfile catalán es más internacional.

080 FASHION BARCELONA

La semana pasada se abrieron las inscripciones de la 33 edición de la 080 Barcelona Fashion, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, y Coca ha recordado que todas las marcas que quieran participar deberán respetar los valores del certamen, como la diversidad y la circularidad.

Ha aseverado que la idea es que el actual modelo híbrido de la pasarela catalana, de combinar contenido audiovisual y presencial, se quede y ha dicho que animan a las marcas a explorar nuevos formatos y contratar "otro tipo de cuerpos" para sus desfiles.

EL FUTURO DE LAS PASARELAS

Sobre el futuro de las pasarelas físicas, ha valorado que "de momento sí" que lo tienen y ha detallado que, aunque el producto es muy caro de hacer, el retorno en el ámbito comunicativo es muy grande, y ha celebrado el componente social del encuentro.

Ha analizado que el sector está en constante cambio y que un ejemplo de ello es la comunicación, ya que ahora incorpora otras herramientas, como los influencers, que sirven para "viralizar" el contenido de las pasarelas y acercar la moda a los jóvenes.