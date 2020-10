El PP ve "cobarde" que Sánchez no defienda el jueves en el Congreso el decreto del estado de alarma en Madrid

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha tachado de "cobarde" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sea quien defienda este jueves en el Pleno del Congreso el decreto de estado de alarma decidido por el Ejecutivo en la ciudad de Madrid y otros ocho municipios más.

El Gobierno avanzó el pasado viernes en el citado decreto que informaría del mismo a la Cámara, como establece la ley, pero no especificó cómo lo haría y finalmente será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien asuma esa responsabilidad.

La dirigente 'popular' sostiene que la decisión es lo suficientemente importante como para que sea el presidente quien la defienda, sobre todo cuando él mismo la ha promovido, pero ha lamentado que no sea así lo que, a su juicio, evidencia una actitud "cobarde".

En rueda de prensa en el Congreso, la dirigente 'popular' ha avanzado que su grupo parlamentario ha solicitado todos los informes, tanto técnicos como jurídicos, que han avalado la decisión adoptada por el Gobierno, teniendo en cuenta que los parámetros de incidencia del virus que maneja la Comunidad de Madrid, ha dicho, están por debajo de los establecidos por el propio Gobierno.

ANTEPONEN LA IDEOLOGÍA A LA SALUD

Y ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo, al que ha acusado de "anteponer la ideología a la salud" con la decisión de decretar el estado de alarma en Madrid, y no en otras comunidades con datos similares o peores, pero también por su "pasividad" al no haber previsto en estos siete meses "un plan B jurídico" como le viene reclamando el PP desde el pasado mes de mayo.

Gamarra ha insistido la necesidad de fijar un marco jurídico que permita al Gobierno y las autoridades sanitarias adoptar medidas sin tener que recurrir al estado de alarma, como han hecho en otros países de nuestro entorno.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo de coalición no haya hecho "nada" en este sentido y que no sólo no haya ejercido ni ejerza su responsabilidad, sino que además tire de "soberbia". Se impuso la soberbia y la ideología frente a la salud", ha resumido.