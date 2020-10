Coalición Canaria pide al Gobierno actuar con lógica y sin contradicciones

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha pedido este jueves sensatez al Gobierno y actuar "con cabeza" contra la pandemia y ha sacado a colación contradicciones en la gestión, como que los aviones vayan repletos o no se homologuen las mascarillas para personas discapacidad auditiva.

En su intervención en el Congreso de los Diputados, donde este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, defiende la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, la diputada canaria se ha ofrecido a colaborar siempre que el Gobierno se rodee de técnicos y actúe con lógica en los próximos tiempos que, ha augurado, "van a ser horrorosos".

Oramas ha reprochado al Gobierno lo que considera incoherencias en la lucha contra la pandemia, como que los jubilados de la Unión Europea sí puedan ir de vacaciones a las Islas Canarias y en cambio se hayan suspendido los viajes del IMSERSO con el consiguiente daño económico para el sector hostelero del archipiélago.

Y ha apuntado que un jubilado de Madrid estaría más seguro en Tenerife o en La Gomera que en la capital.

La diputada canaria ha traído a colación que en las últimas tres semanas nadie le ha pedido un certificado para salir o entrar de Madrid y que ella viaja en un avión repleto "con la gente que se saca el bocata" y come sin mascarilla.

Del mismo modo, ha denunciado que hace semanas que en la Comunidad de Madrid ya no se hacen PCR a contactos directos y se pide a los ciudadanos guardar cuarentenas sin tener por ello derecho a baja médica.

Por su parte, el diputado de UPN Sergio Sayas ha criticado la decisión del Gobierno de aplicar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid sin acuerdo con la administración regional y ha augurado que España no solo será la líder en contagios sino también de la miseria.

"No es momento de estados de alarma, es momento de un Gobierno que gestione de manera competente", ha pedido el diputado navarro, que ha dicho a Illa que no se explica los altos datos de contagio de su comunidad autónoma pero le ha pedido aun así que no intervenga.

"Bastante tenemos con la mala gestión de (María) Chivite; ya lo que nos faltaba es que ahora venga usted", ha ironizado.

Asimismo, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha trasladado su apoyo a la Comunidad de Madrid ante lo que considera una injerencia "caprichosa" del Ejecutivo.

"El Gobierno ha optado por la política irresponsable de más madera contra la Comunidad de Madrid y quiero manifestar mi rechazo a esta actitud", ha manifestado el diputado asturiano, que denuncia además "el sectarismo" con que a su juicio actúa el Ejecutivo de Pedro Sánchez. EFE