COAG Andalucía solicita de nuevo a la Junta autorizar la excepción para alimentar al ganado ecológico

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, ha solicitado, por tercer año consecutivo, a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural autorizar la excepción de alimentación convencional para el ganado ecológico.

Debido a que, según informa COAG en una nota de prensa, este año la situación para la ganadería es aún "más complicada" que en 2022, puesto que "hay más sequía, menos alimento y, por tanto, más ruina para los ganaderos". "El suelo se encuentra tan seco que no hay pastos ni forrajes suficientes, reduciéndose al menos la materia seca disponible un 50% con respecto al año anterior", han añadido.

Uno de los sectores más afectados por la sequía es el sector apícola, ya que la escasa floración ha provocado que las colmenas no tengan alimento y resulte necesario aportárselo, con la dificultad añadida de que no hay en el mercado oferta de alimento ecológico.

Además de la falta de pastos y forrajes, hay que destacar el incremento del precio de los piensos como consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha supuesto un duro golpe a todos los sectores ganaderos, ya que de este país procedían gran parte de los piensos con los que se alimentaba a los animales.

Para aliviar esta situación, desde el área de Producción Ecológica de COAG, se ha planteado la coordinación de una red nacional para conectar a agricultores proveedores de productos de alimentación animal ecológica y ganaderos ecológicos que lo necesiten, con la intención de incrementar las posibilidades de los ganaderos y mejorar sus redes de compra, además de agotar todas las posibilidades antes de plantear esta excepción.

"Pero esta iniciativa no ha resuelto el problema, ya que el incremento en el precio de los combustibles y, por ende, del transporte, ha provocado que estos portes no sean rentables y no se lleven a término", han señalado desde la organización sindical.

Por último, como en las anteriores ocasiones en las que COAG Andalucía ha trasladado la petición de excepcionalidad para poder alimentar el ganado ecológico, desde la organización se ha instado a "actuar con responsabilidad y transparencia sobre las excepciones a la norma de producción ecológica".