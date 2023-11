C.Marfil.- El destacado opositor marfileño Guillaume Soro anuncia que pone fin a su exilio

El opositor Guillaume Soro, condenado a cadena perpetua en Costa de Marfil por "atentado contra la seguridad del Estado" y "problemas de orden público", ha anunciado este domingo que pone fin a su exilio en Francia, a donde se dirigió en 2019.

"Reivindico el legítimo derecho a la vida y no iré más lejos en mi exilio. Me niego a ser un fugitivo, sobre todo porque, ante Dios y los hombres, no soy culpable de ningún delito que merezca tal desempleo. Por eso anuncio, aquí y ahora, que pongo fin a mi exilio, porque me resulta doloroso vivir lejos de mi tierra ancestral y natal en África", ha declarado.

Soro ha realizado una declaración grabada, que ha publicado en su perfil de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha criticado al actual presidente marfileño, Alassane Ouattara, alegando que el jefe de Estado exigió a Francia su arresto en 2020, motivo por el que tuvo que huir a Bélgica, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y los "confines del continente asiático".

"Tengo contra mí una feroz persecución internacional a pesar de las decisiones de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que anularon todos los procedimientos contra mí porque, como bien saben, tenían una motivación política", ha remarcado, antes de denunciar que Ouattara ha tratado de lograr su arresto en los distintos destinos en los que se ha encontrado.

La Fiscalía de Costa de Marfil imputó a 19 personas en el marco del caso, catorce miembros de las fuerzas de seguridad y cinco civiles, todos ellos personas cercanas a Soro en relación con un arsenal localizado en la laguna de Assinie, donde fueron hallados además teléfonos y documentos.

Soro fue también condenado en abril de 2020 a 20 años de cárcel por malversación y blanqueo de dinero por la compra de una propiedad en 2007, cuando era primer ministro, cantidad que el fiscal sostiene que debería haber sido devuelta al Estado.

El político dirigió el intento de golpe de Estado fallido de 2002 contra el entonces presidente Laurent Gbagbo. Tras las polémicas elecciones presidenciales de 2010 y una breve guerra civil fue Alassane Ouattara el que accedió al poder aupado por Soro.

Sin embargo, posteriormente se produjo un distanciamiento entre ambos y Soro finalmente dimitió en febrero de 2019 de su cargo como presidente del Parlamento. Anteriormente, fue primer ministro entre abril de 2007 y diciembre de 2010 --bajo la Presidencia de Gbagbo-- y entre abril de 2011 y marzo de 2012, ya con Ouattara en el poder.