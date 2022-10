Cs CLM propone impulsar sectores emergentes, incentivos a empleo estable y menos impuestos para luchar contra la pobreza

La coordinadora autonómica de Cs, Carmen Picazo, ha advertido que Castilla-La Mancha es, según Eurostat, la quinta región de toda España con mayor porcentaje de personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, con datos similares a los de Bulgaria. La líder de Ciudadanos en la región ha apuntado que 3 de cada 10 castellanomanchegos están en una situación económica extremadamente precaria y que la crisis derivada del COVID, según el INE, ha elevado en 40.000 personas la cifra oficial de pobres. "Esta es la Castilla-La Mancha real y Page puede decir misa. Los datos no mienten. Y no queremos excusas, queremos soluciones", ha reclamado la dirigente naranja.

Abundando en la realidad económica de la región, Picazo ha detallado que el número de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha aumentado en un 7,5% y los que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada hoy son un 13,7%. Y las previsiones para los próximos meses no son precisamente optimistas, ha añadido, toda vez que Castilla-La Mancha es la región de España con mayor inflación. "Un gobierno que presume de sensibilidad social y se conforma con estos datos es un gobierno que ha fracasado. Page está superado por la realidad y ni siquiera reconoce lo que está ocurriendo", ha denunciado, según ha informado Cs en nota de prensa.

A este respecto, la coordinadora autonómca del partido ha afirmado que "Castilla-La Mancha tiene dos problemas". Por un lado "la brecha entre regiones de primera y de segunda tras cuarenta años de privilegios y financiación de los gobiernos de PSOE y PP a territorios como Cataluña o el País Vasco en perjuicio de comunidades como la nuestra". Y por otra parte "la evidente incapacidad de García-Page para liderar una gestión económica seria y eficaz". En este sentido, los naranjas piden un plan de choque contra la pobreza, "una nueva estrategia, consensuada, valiente, que incluya reformas profundas y una evaluación de la gestión económica de la Junta".

"NO SE TRATA DE GASTAR MÁS, SINO DE GASTAR MEJOR"

Para Picazo, los preocupantes datos sobre el impacto de la pobreza en la región responden a un "problema político". Ciudadanos lleva meses advirtiendo que "no se trata de gastar más, sino de gastar mejor". "De poner el dinero donde más necesario es", ha abundado.

Picazo ha remarcado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con mayor carga de impuestos de toda España y, sin embargo, "tenemos una política social que deja mucho que desear". A juicio de la diputada naranja, las reformas no se pueden limitar al Ingreso Mínimo Vital, una medida "claramente insuficiente" a la vista de los datos. "Hace falta mucho más", ha remachado.

La líder de Cs en la región ha reivindicado "una estrategia de región, sin medidas electorales a corto plazo", porque "hay que pensar más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones". Por ello ha subrayado que "un gobierno con liderazgo debe generar oportunidades para todos". "Desde una educación de calidad, que garantice la igualdad real de oportunidades, hasta un pleno desarrollo profesional, pasando por oportunidades para nuestros jóvenes, apostar por sectores productivos emergentes, atraer inversiones, rebajar impuestos a autónomos para estimular la contratación y premiar a empresas que promuevan la estabilidad laboral", entre otras iniciativas.