Clavijo urge a cerrar el pacto migratorio en la UE para que Canarias deje de "estar sola" ante el reto migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha urgido este miércoles a culminar el pacto migratorio en la Unión Europea para que el Gobierno insular deje de "estar solo" ante el reto migratorio, en particular en la respuesta a la llegada de 4.700 menores no acompañados durante 2023, y ha invitado a la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, a viajar a las islas para conocer la situación de primera mano.

"No tenemos respuesta de la ministra Ione Belarra y desgraciadamente hasta que no salga adelante el pacto migratorio europeo nuestra relación tiene que ser con el Estado miembro y nos encontramos con una respuesta según el Estado miembro. No es la misma la de Italia, Polonia, Alemania o España. Nos encontramos solos", ha afirmado en rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas, donde se encuentra en un viaje de varios días.

De esta forma, el presidente canario ha puesto de manifiesto la importancia de que el acuerdo migratorio y de asilo se apruebe antes del fin de la legislatura, asegurando que de esta forma Canarias "tendrá interlocución directa con Europa" y "podrá activar los mecanismos necesarios".

Clavijo ha dicho que ha solicitado a Von der Leyen que visite Canarias para conocer "de cerca" la crisis migratoria en la fachada atlántica. "Es importante que Europa sepa que hay una ruta atlántica. Es cierto que queda lejos y que mediáticamente no es tan llamativa como la ruta del Mediterráneo", ha apuntado, para recalcar que es una ruta "mortífera".

Las islas han recibido en 2023 más 32.000 migrantes, de los cuales 4.700 menores, ha asegurado Clavijo, quien ha dicho que la situación de los menores genera "mucha presión asistencial" y es algo que "hay que resolver desde el punto de vista legislativo".

PIDE ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE LAS TASAS VERDES

El otro gran tema que trae Clavijo a Bruselas es el impacto de la entrada en vigor el 1 de enero de las tasas europeas al transporte por emisiones de CO2, en el marco de la agenda medioambiental de la UE.

El dirigente nacionalista canario ha dicho compartir "plenamente" los objetivos verdes de la UE pero ha demandado un estudio de impacto sobre la puesta en marcha de esta medida en el archipiélago canario. "Vamos a trabajar para que en 2026 que habrá revisión se evalúe el impacto en la conectividad de las islas", ha asegurado, avanzando que se encarecerán los billetes de avión desde Europa a Canarias y prevé que la región pierda un millón de turistas, al tiempo que los puertos canarios perderán competitividad también en materia de tráfico de mercancías.

"Canarias no va a cambiar geográficamente", ha afirmado Clavijo, reclamado que Europa tenga en cuenta la "desventaja" generada por su ubicación y escuche las demandas de otras regiones ultraperiféricas de Francia y Portugal para lograr una "excepción" en las tasas verdes. "No tenemos alternativa", ha defendido.