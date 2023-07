Clavijo, a Torres: "Déjenos gobernar. Nos han dado -30 días. Tenga un poquito de fe"

El candidato propuesto por la Cámara regional para presidir el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha pedido al presidente en funciones, Ángel Víctor Torres, durante el Pleno del debate de investidura que deje que la ciudadanía "juzgue el trabajo" del nuevo Ejecutivo. "Déjenos gobernar. No nos han dejado llegar. Nos han dado -30 días. Tenga un poquito de fe", demando Clavijo al ahora líder de la oposición.

En respuesta a Ángel Víctor Torres, el candidato nacionalista le pidió cien días "para empezar a gestionar porque es difícil justificar la política cuando algo ni siquiera ha empezado y ya se le está criticando". Y también le recordó que este es "un debate de investidura y no se viene a rendir cuentas", añadiendo que eso "ya se hizo en campaña electoral" y el Gobierno del Pacto de las Flores "perdió seis diputados y la alternativa ganó cuatro".

Clavijo señaló, además, que no estaba en el ánimo de su discurso de investidura "hablar de las bondades" del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres ni justificar los datos, sino poner sobre la mesa cuáles son los compromisos, la filosofía y los principios que van a guiar al nuevo Gobierno de Canarias.

Sobre las referencias de Torres a La Palma, sostuvo que el Gobierno saliente ha acabado "creyéndose sus propias mentiras" y "solo hay que ver lo que la ciudadanía de la isla les ha dicho en las elecciones". "No se estuvo a la altura, ni por parte del Gobierno de Canarias ni por parte del Gobierno de España, y hablar un año después de soluciones de emergencia es un poco insultante para la ciudadanía de La Palma", opinó el candidato.

Fernando Clavijo ha admitido que resolver la situación que viven los palmeros tras la erupción volcánica supone "un problema de mucha dificultad" y aseguró que si el PSOE tiende la mano al nuevo Gobierno de Canarias para ayudar "se la cogeremos, no se la rechazaremos como [Torres] hizo con nosotros".

En materia de empleo, Clavijo quiso recordar que cuando fue presidente entre 2015 y 2019 arrojaron un saldo de más de 45.000 trabajadores nuevos, frente a los 27.000 que ha posibilitado el Gobierno de Ángel Víctor Torres "cambiando las reglas del juego", pues hace cuatro años los temporales o fijos discontinuos no estaban contabilizados en los datos oficiales y ahora sí figuran como trabajadores.

Respecto a las críticas al aumento de consejerías, dijo que esto suena "un poco cínico" cuando el "mayor" Gobierno de España cuenta 23 ministerios y añadió que se está dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en campaña electoral, uno de ellos firmado por el PSOE en 2022 y que supuso la creación de la Consejería de Universidades. "Estamos haciendo lo que ustedes pactaron", apuntó Clavijo.

CUMPLIR CON LA BAJADA DE IMPUESTOS.

Por otra parte, Fernando Clavijo aseguró que el nuevo Gobierno va a cumplir con la bajada de impuestos, tal y como ya hizo hace cuatro años, arrojando "datos tan importantes" en cuestiones como la gestión de sanidad, en la que el Gobierno del Pacto de las Flores "no ha sido un ejemplo". Además, garantizó que no va a poner en peligro los precios públicos porque "creemos firmemente que los servicios públicos tienen que ser lo suficientemente eficientes para que los ciudadanos no se tengan que ir a los privados".

En relación a que no haya citado las cifras de dependencia logradas por el Gobierno actual, Clavijo indicó que los ciudadanos han sido "contundentes" en su respuesta a su gestión, pues recordó que la que ha sido responsable del área de Derechos Sociales durante los últimos cuatro años, Noemí Santana, no logró entrar en la Cámara autonómica. Y a su vez, lamentó que Ángel Víctor Torres venga al Parlamento "a presumir de la dependencia low cost".

En materia de vivienda, advirtió que el problema no se soluciona aprobando un plan y construyendo quince casas, y sobre las alusiones de Torres a la inmigración, le reprochó que pida "altura de miras" cuando el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno "se despacha en un programa diciendo que 'nuestra ruta, la del Mediterráneo, ha cerrado". "Con sinceridad, no ha sido afortunada esa alusión", afirmó Clavijo.

Y respecto a la Ley electoral, también le recordó a Ángel Víctor Torres que su partido apoyó su reforma en 2018 y la ratificó en 2020, por lo que consideró que cuestionar el actual sistema "denota cierto mal perder y no encajar bien las adversidades". También aludió a los pactos suscritos por CC y señaló que en la legislatura pasada se articularon pactos, en ocasiones con mociones de censura, para desalojar a Coalición y "no por eso cuestionamos las reglas del juego".