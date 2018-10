Clavijo sobre la bajada del IGIC: "Antes de darle el dinero a los bancos se lo devuelvo a los canarios"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que va a haber una rebaja del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), aunque aún está por establecer, puesto que antes de darle el dinero a los bancos se lo devolverá a los ciudadano canarios.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo, sobre una bajada del IGIC en los presupuestos autonómicos 2019, Clavijo comentó que esta rebaja fiscal se llevará a cabo con diálogo y el consenso de los partidos. "Creo en la participación, en el diálogo y el consenso, por lo que hemos iniciado una ronda con todos los grupos para que presenten las propuestas para la elaboración de los presupuestos", expuso.

"Yo no hago un pacto por la noche y a oscuras en Moncloa y con un solo partido --aseveró el presidente--. Yo procuro hablar con todos los grupos y el PSOE no ha hecho ninguna propuesta".

"EL OBJETIVO ES QUE CANARIAS TENGA PRESUPUESTO"

Además, Clavijo insistió en que cuando los grupos vayan aportando sus sugerencias, el Gobierno hará un presupuesto que se adapte a la realidad de Canarias. "El objetivo es que Canarias tenga presupuestos y con el máximo número de apoyos posible", entendió.

"Me consta --continuó-- que hay grupos que no quieren reunirse con el Gobierno para hacerlo, que quieren cuando ya no hay plazo o que no dan las sugerencias. No importa. Estoy convencido del buen hacer de los grupos parlamentarios. Si no quieren colaborar con el Gobierno, cuando entren en la cámara lo podrán hacer con los grupos políticos".

De igual modo, Clavijo comentó el PSOE --en relación al Gobierno de España--, al que le ha presentado desde junio por escrito un informe jurídico que dice que se pueden utilizar los 598 millones de euros de remanente en los Presupuestos, no se ha "dignado" a responder.

"Su partido lo que me dice es que le dé el dinero a los bancos, no a los ciudadanos. Y yo le dijo: ¿Va a haber rebaja fiscal?, sí porque antes de dárselo a los bancos se lo devuelvo a los ciudadanos canarios", concluyó.