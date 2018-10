Clavijo pide una mayor solidaridad de las CC.AA con los menores inmigrantes y critica que el SIVE esté sin mantenimiento

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este sábado una mayor solidaridad a las comunidades autónomas (CC.AA) para la acogida de los menores inmigrantes que llegan a las costas isleñas y del resto España y ha criticado que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) esté sin mantenimiento.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto tras reunirse con los presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés y Marcial Morales, respectivamente, para abordar las medidas institucionales a adoptar ante la crisis humanitaria y sanitaria declarada en la isla conejera.

Al ser preguntado por el hecho de que el contrato de mantenimiento del SIVE no se haya renovado, Clavijo aseguró que "así es" y que "es algo que sabe el Gobierno de España".

"Quiero recordar que hace dos años el Gobierno canario estuvo presente en Lampedusa cuando se produjo aquella situación desbordante y les hablamos de nuestra experiencia. Ahí ya hablábamos del anormal funcionamiento del SIVE", expuso.

Además, Clavijo agregó que el 26 de junio se reunió con el ministro del Interior y se le transmitió esta preocupación y que el 28 de junio hizo lo propio con el subdirector general de Fronteras y de Inmigración de la UE.

"Es evidente --prosiguió-- que las instituciones canarias han hecho la tarea. Ahora, desde luego no es nuestra competencia saber si van a venir o no [con el aumento de pateras en las islas], lo podíamos prever e informamos de la situación en Canarias. Son otros los que no han tenido previsión".

"UNIDAD" PARA AFRONTAR LA ATENCIÓN DE LOS MENORES

Asimismo, el presidente comentó que se necesita afrontar la situación de gravedad que se está viviendo en estos momentos respecto al fenómeno migratorio y a la ausencia de vigilancia de las costas "desde la unidad".

En este sentido, hizo especial hincapié en que durante el encuentro con los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se ha buscado que se pueda ofrecer a los menores inmigrantes una atención "con dignidad" y destacó la importancia de la solidaridad en Canarias y en el resto de comunidades autónomas.

FUTURA REUNIÓN ENTRE LAS CC.AA AFECTADAS

Aquí, el presidente recordó que este viernes, durante los actos del Día de la Hispanidad en Madrid, pudo debatir este asunto con los presidentes de Ceuta, Melilla y Andalucía, emplazándose a mantener una futura reunión para ver cómo, entre las CC.AA, se pueden repartir dicha solidaridad.

"Estamos cuadrando agendas --continuó-- porque todos veían la necesidad de que si esto va a continuar en el tiempo, y todo parece indicar que sí, tenemos que articular una respuesta humanitaria y solidaria entre los territorios para no sobrecargar algunas poblaciones con un fenómeno Europa no está sabiendo afrontar con solvencia".

Cuestionado sobre la convocatoria de esta reunión, Clavijo explicó que será una iniciativa de los propios presidentes autonómicos. "No será una Conferencia de Presidentes. En principio, los que estamos más afectados por este fenómeno migratorio --Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia y Andalucía-- somos los que queremos sentarnos", matizó.

Criticó aquí cómo hoy se conocía la noticia de que las comunidades autónomas sólo habían ofrecido 150 plazas para el reparto de unos 11.000 menores, de los que en Lanzarote hay unos 160 y en Canarias aproximadamente 330.

COMPROMISO "CLARO" DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Clavijo explicó que en clave canaria, el compromiso de su Gobierno "es claro" y que el menor identificado saldrá de Lanzarote para ir a los centros que han ofrecido otras islas, entendiendo que obstáculo está en la certificación --mediante pruebas óseas-- de que el inmigrante es menor, algo que no es competencia regional.

Por último, también se comprometió a que si las autoridades locales lo solicitan se trasladarán a la isla más efectivos de la Policía Canaria y a articular medios sanitarios para que las revisiones no interfieran con el normal funcionamiento de la sanidad pública en Lanzarote.