Clavijo niega acuerdos de CC con VOX en Teguise y Granadilla

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha negado este viernes que su formación haya suscrito pactos con VOX en los ayuntamientos de Teguise (Lanzarote) y Granadilla (Tenerife) que se constituyen este sábado.

"Vamos a votarnos a nosotros mismos, no hay acuerdos firmados, el alcalde lo eligen los concejales, optamos por votarnos a nosotros mismos", ha comentado a los periodistas durante una rueda de prensa en la que ha presentado las propuestas de CC a las Elecciones generales.

Clavijo ha dejado claro que "no hay acuerdos" con VOX en esos dos ayuntamientos, donde sí cabe el acuerdo genérico alcanzado con el PP en muchas instituciones de las islas, dejando claro que siguen siendo "coherentes" con su discurso de no alcanzar acuerdos "con extremos y populismos". "No tenemos nada que ver", ha agregado.

En esa línea ha subrayado que "las urnas han hablado" y se presentan a esos dos plenos municipales "sin acuerdo" y con la voluntad de que sus candidatos, Olivia Duque (Teguise) y José Domingo Regalado (Granadilla), tomen posesión como alcaldes, sin obviar que el sentido del voto de VOX en ambos consistorios puede ser decisivo.