Clavijo exige más medios para atender a los migrantes tras un "enero terrible" en El Hierro: "La situación es límite"

El presidente canario expondrá este miércoles a Sira Rego la propuesta para distribuir menores entre todas las CCAA

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido este martes a la Unión Europea y al Gobierno central que habiliten más medios para atender a los migrantes que llegan a la isla de El Hierro tras un "enero terrible" en el que han llegado 50 cayucos con más de 3.500 personas a bordo.

"La situación es límite", ha comentado a los periodistas durante una visita al puerto de La Restinga en la que ha podido conversar con efectivos de los cuerpos de seguridad, rescate y los servicios de emergencias.

El presidente canario ha valorado la "colaboración institucional" en la isla con el Cabildo y los tres ayuntamientos dado que tras un "fin de año terrible" por la llegada de muchas embarcaciones los servicios públicos de la isla "han estado sometidos a muchísima presión".

Así, aunque ha realizado un llamamiento al "diálogo", cree que es hora de que se presentan las "soluciones" y por ello este miércoles va a plantear a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de visita a Canarias, hasta cuatro modificaciones legislativas para permitir el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas.

Clavijo ha reconocido la "agilidad" a la hora de trasladar a los adultos a Tenerife y de ahí a otros puntos de España pero no ha obviado que los trabajadores sanitarios "están sometidos a muchísima presión" y han pedido más medios.

"Somos conscientes de que la Unión Europea es la que tiene que hacer los trabajos de colaboración, de desarrollo y de cooperación con los países emisores, pero mientras esto exista y este fenómeno persista, tenemos que gestionar", ha seáñado.

El presidente canario ha insistido en que "no es justo" que Canarias y El Hierro "en solitario" soporten toda la presión y en se sentido, ha anunciado que este mismo martes se deriva a 75 menores a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Ha apuntado también que se ha reforzado la atención sanitaria en la isla con una ambulancia medicalizada y se ha contactado con la Asociación de Médicos Jubilados para trasladar médicos a la isla y así "darle un poquito de respiro" a los trabajadores públicos.

No obstante, ha afirmado que necesitan "respuestas concretas" por parte del Gobierno de España "y una respuesta mucho más decidida" de la Unión Europea en los países de origen.

"NO HACER NADA ES TOMAR UNA DECISIÓN"

Clavijo ha resaltado que hasta el momento "quien único ha movido ficha" es el Gobierno de Canarias "poniendo sobre la mesa cuatro modificaciones legislativas" --a priori se decanta por el decreto ley-- para ver la posición política de las comunidades autónomas y los partidos políticos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No hacer nada es tomar una decisión y no hacer nada es que persista esta situación en El Hierro y en Canarias y no nos lo podemos permitir", ha indicado, ya que no hay más recursos para alojar a los menores no acompañados.

"No podemos someter a la población de El Hierro a toda esta presión. Por lo tanto, hay que hacer la tarea", ha subrayado, destacando que "se aplicará el peso de la ley" si alguna comunidad autónoma no asume la distribución de los menores.

Clavijo ha mostrado su deseo de no "entrar en un conflicto competencial" dado que la ley actual de los menores "no se diseñó para contemplar un fenómeno como este", con más de 5.600 bajo la tutela de la comunidad canaria, sino en el caso de un juez que le quitaba la tutela a los padres o por fallecimiento.

"Hay que escolarizarlos, hay que enseñarles el idioma y hay que garantizarles que tienen un proyecto de vida", ha señalado.

El presidente ha comentado que "eso le corresponde" al Gobierno de España y ha dejado claro que dcesde Canarias no se va a usar como "arma política". "Nosotros no vamos a entrar en este conflicto", ha explicado.