Clavijo dice que no tiene “ninguna solicitud” de PP o PSOE para hablar de gobernabilidad

El presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha indicado este lunes que siempre es una buena noticia que se tenga que contar con Canarias en el Congreso de los Diputados, pero que aún no han recibido ninguna solicitud o propuesta por parte del PP o el PSOE para facilitar la investidura.

Clavijo se ha referido así al papel que jugará su partido en la investidura del presidente del Gobierno después de que el voto de CC sea necesario si JxCat se abstiene.

Por lo tanto, de manera prudente, como siempre ha hecho Coalición Canaria, somos un partido institucional, constitucionalista. Vamos a contribuir a la estabilidad y a la gobernabilidad del Estado, pero de momento nosotros lo que estamos es a la espera de los acontecimientos, ha continuado el presidente de Canarias.

Al ser preguntado por los periodistas acerca de la postura de CC de no formar parte de pactos que incluyan a Sumar o a Vox, ha insistido en que hasta que no tengan una propuesta sobre la mesa o sepan cuáles son los posibles gobiernos o no no van a pronunciarse.

Es evidente que nuestra postura en la campaña electoral siempre ha sido de moderación, de centro, de estabilidad y de contribuir beneficiando a Canarias, que es para lo que nosotros obviamente nos presentamos, a la estabilidad de la gobernabilidad del Estado. A partir de ahí es política ficción, ha indicado Clavijo.

Por último, ha pedido calma y paciencia hasta que el próximo 17 de agosto se constituya el Congreso y comiencen las conversaciones formales. EFE

