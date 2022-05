Clavijo dice que Albares ha venido a "pasearse" a Canarias sin dar explicaciones sobre las relaciones con Marruecos

El secretario general y senador de CC-PNC, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha venido a Canarias "a pasearse" para que le "regalen un timple o una manilla de plátanos" pues no ha dado "explicaciones" sobre las nuevas relaciones diplomáticas con Canarias ni sobre el "giro" con respecto al Sáhara Occidental.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que el ministro "no ha sido transparente" y "no ha explicado los términos del acuerdo" y sus consecuencias para Canarias, reconociendo incluso que "la vendida del pueblo saharui" no ha reducido el número de llegadas de inmigrantes pues hay un repunte en este mes de mayo.

De hecho, ha apuntado, se siguen "lamentando fallecimientos" en la "fosa común" en que se ha convertido el mar entre África y el archipiélago.

Clavijo ha comentado que el Gobierno canario "parece una agencia de recepción de ministros" más que un Gobierno "que defiende los intereses de Canarias" y ha afeado a Albares que no ha defendido la excepción de Canarias a la 'tasa verde' de los transportes ni al tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades.