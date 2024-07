Clavijo defiende que el PP votó 'no' a la reforma de la Ley de Extranjería porque el Gobierno "no se sentó a negociar"

Dice estar "decepcionado con el Gobierno de España": "No sé si lo que se buscaba es que no saliese"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido que el PP votó en contra de la reforma de la Ley de Extranjería porque el Gobierno central "no se sentó a negociar" con los 'populares' para estudiar unas "sugerencias" que ha calificado de "razonables". Por ello, ha dicho sentirse "decepcionado" con el Ejecutivo. "No sé si lo que se buscaba es que no saliese", ha dicho en referencia a las intenciones de los socialistas sobre reforma de la norma.

"El gobierno de España y el Partido Socialista no se sentó a negociar con ellos", ha subrayado al ser preguntado por los motivos que llevaron al PP a votar en contra de la toma en consideración de la reforma en el Congreso en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Así, ha mantenido que, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pusiese en valor el "trabajo de ocho meses" en este ámbito, los socialistas no han tenido intención de negociar con el PP. "La pregunta es, ¿y se reunió?", ha ironizado Clavijo recordando las declaraciones de Torres.

"No sé si lo que se buscaba era que no saliese, no sé si lo que se buscaba era un enfrentamiento político o no sé lo que se buscaba, pero desde luego lo que no se buscaba era resolver el problema", ha apostillado Clavijo sobre la actitud del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Del mismo modo, el presidente canario ha pedido "madurez" tanto al PP como al PSOE y ha dicho estar "decepcionado" también con los 'populares' por no haber admitido a trámite la iniciativa en la Cámara Baja. "Si nos hubiésemos reunido, estoy convencido que hubiésemos llegado al acuerdo, esa es la frustración", ha sentenciado el líder de Coalición Canaria.