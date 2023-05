Clavijo (CC) critica que las empresas públicas hagan "competencia desleal" a los profesionales canarios

El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado que las administraciones públicas estén interviniendo en determinados sectores profesionales con encargos directos a empresas públicas y esta práctica denominada 'contratación doméstica' sea una forma de competencia desleal en el mercado del trabajo.

"Si la administración, con sus empresas públicas, suplanta la actividad profesional de ingenieros, arquitectos y otros colectivos, al final se reduce la competencia, pero también la calidad de los proyectos y de las obras", señaló Fernando Clavijo después de una reunión de trabajo con el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

En este ámbito, el candidato de Coalición trasladó el compromiso de evitar esta práctica, de la que responsabilizó al Gobierno de Canarias: "Es otra prueba más de su falta de capacidad de gestión".

La reunión, a la que también asistió la candidata de Coalición Canaria a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se produjo después de que diecisiete colegios profesionales firmaran un manifiesto conjunto para defender la libre competencia empresarial ante la presencia creciente de las empresas públicas en el mercado de diversos sectores económicos.

"Compartimos la preocupación de que sea la propia administración la que se convierta en competencia desleal para las pequeñas y las medianas empresas en las islas", dijo el candidato. Para Fernando Clavijo, "esta situación de desamparo de diferentes colectivos profesionales no es más que otro ejemplo de la falta de gestión en estos cuatro años del Gobierno de Canarias ante la situación de riesgo empresarial que afecta a pequeñas empresas".

Entre los fondos Next Generation y las dificultades para la contratación, explicó Fernando Clavijo, "la administración, a través de algunas empresas públicas, está suplantando con medios propios lo que es la actividad profesional de ingenieros, arquitectos y profesionales de otros colectivos".

Con este escenario, el candidato advirtió de un proceso paulatino de "destrucción del tejido productivo de las islas" y también de una pérdida de calidad en la obra pública porque, esgrimió Clavijo, "la competencia hace que, al final, toda infraestructura que se planifique o se construya sea mucho más competitiva".

También hizo suya la protesta del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos por "uso y abuso" en la administración públicas de la contratación doméstica (in house providing). Los profesionales ya han criticado la promoción por el Gobierno de Canarias de empresas públicas para recibir encargos directos de obras y servicios, y Fernando Clavijo compartió la preocupación del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

"Ahora este Gobierno, en el tiempo de descuento de la legislatura, valora sacar un decreto precisamente para potenciar esta vía de contratación directa y que las administraciones públicas suplanten a profesionales de esas pequeñas y medianas empresas que forman nuestro tejido productivo", señaló el líder Coalición Canaria ante lo que el sector considera una distorsión del libre mercado.

"En Coalición no estamos de acuerdo con este proceder porque creemos que las administraciones públicas no deben suplantar a profesionales si no es una excepcionalidad, pero que un Cabildo, un gran municipio o incluso el Gobierno de Canarias suplante esa sana competencia que nos beneficia a todos es un claro abuso", indicó Fernando Clavijo.