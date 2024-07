Clavijo apoya un gran pacto con el PP para la acogida de menores: "Estamos ante un problema humanitario, no territorial"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su apoyo a la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho al Partido Popular para lograr un "gran pacto" sobre la acogida de menores migrantes no acompañados para resolver la "presión migratoria" que sufren territorios como Canarias o Ceuta y Melilla.

Fernando Clavijo ha dicho en el transcurso de una rueda de prensa que este pacto de Estado para la acogida de menores "es necesario", pues "o somos conscientes de que estamos afrontando un problema humanitario y no un problema territorial o las cosas al final se van a complicar".

"Los menores que llegan a nuestras costas llegan a Europa, no a Canarias exclusivamente, salvo que quieran que no sea Europa ni España, que es lo que algunos parecen querer", afirmó Clavijo en clara alusión a Vox, "un partido que se rasga las vestiduras y habla de la unidad de España y, sin embargo, para ellos Canarias no es España".

El jefe del Ejecutivo canario considera que la acogida de menores por las distintas comunidades autónomas requiere de un "gran acuerdo" porque se trata de "un problema humanitario al que se le tiene que dar una respuesta global". "Tenemos que colaborar todos. No es un problema territorial, es un problema humanitario, y las leyes se cambian en el Congreso de los Diputados", incidió Clavijo, en referencia a la modificación de la Ley de Extranjería.

En este sentido, Fernando Clavijo criticó que partidos como Vox estén intentando "de manera irresponsable" convertir este asunto en un "problema territorial y en una contienda política del pim, pam, pum en Madrid". "Nosotros no estamos por esa labor ni creemos que los niños y las niñas se lo merezcan", señaló el presidente canario, quien quiso recordar que España y Europa están obligadas a cumplir los tratados internacionales sobre infancia.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la modificación de la Ley de Extranjería se apruebe antes de que termine el periodo de sesiones en el Congreso, Fernando Clavijo reiteró que el deseo del Gobierno de Canarias es que se apruebe por decreto ley que sea convalidado por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.

Al mismo tiempo, deseó que el próximo 18 de julio, cuando se celebre la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud en Tenerife, se alcance un "gran acuerdo solidario de colaboración" entre todas las comunidades autónomas no solo para modificar la Ley de Extranjería, sino también para colaborar en el traslado de los menores.

"Esa es la respuesta que se merece este problema humanitario y que, como primer mundo, debemos darle a esos niños y niñas que se meten en una patera 7 u 8 días y que algunos tienen que tirar a sus hermanos muertos por la borda. Esa es la realidad de la que estamos hablando, no de las tonterías que algunos se empeñan en decir. Esa es la respuesta que España y Europa tienen que dar a esos menores. Es lo que deseamos y en lo que hemos trabajado. Cualquier otroe escenario lo consideraría un fracaso como sociedad", afirmó Clavijo.

FALTA DE RECURSOS.

Preguntado sobre las manifestaciones de la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, a raíz de la inspección realizada al centro de menores migrantes de Arrecife, Fernando Clavijo dejó claro que Canarias está afrontando un problema de falta de recursos, hasta el punto de que solo este año se han tenido que habilitar hasta 80 espacios, algunos "de manera inadecuada" porque son "instalaciones improvisadas" para la acogida de menores, reconoció el presidente.

"Estamos intentando hacer todo lo humanamente que podemos. Me gustaría que la fiscal se lo dijese al fiscal general del Estado y también al Gobierno de España para que nos dé una alternativa, porque todo eso lo está pagando Canarias con fondos propios", recalcó el jefe del Ejecutivo canario.