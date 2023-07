Clavijo acusa a NC-BC de comerse sus principios "con papas fritas" por el "silloncito" del Gobierno

El candidato propuesto por la Cámara regional para presidir el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha criticado durante el debate de investidura que Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), liderado por Román Rodríguez, haya sido capaz de traicionar sus principios por "el silloncito del Gobierno".

En respuesta a Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de NC-BC, Fernando Clavijo afirmó que su formación política ha "fracasado" porque pretendía defender a los pueblos oprimidos y se les ha visto "muy cómodos" gobernando con el Partido Socialista "a pesar de la traición al pueblo saharaui".

"Como diría Groucho Marx: Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Si está en peligro el silloncito del Gobierno, los principios me los como con papas fritas y a mirar a otra cosa; cuatro cuatro salidas de tono y cuatro articulitos de Carmelo Ramírez y santas pascuas dijo el cura", ironizó Clavijo, añadiendo que "si de verdad les hubiera importado eso lo más mínimo, hubieran tenido la decencia de irse del Gobierno de Canarias".

Fernando Clavijo criticó a Luis Campos por pretender "dar carnés de nacionalistas e ideológicos" y le recordó que fue su partido político quien se integró en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados, por lo que "quienes han dejado de ser nacionalistas son ustedes". A su vez, le dejó claro que Coalición Canaria nunca ha ido en las listas de otro partido porque, según dijo, "nos preocupa más la coherencia de nuestros principios que el sillón en el Congreso".

Respecto a las alusiones de Luis Campos a las cuentas y la bajada de impuestos, Clavijo le pidió un "poquito de decoro" porque "no han sabido ni presentar las cuentas de su partido", y aseguró que por supuesto se pueden bajar los impuestos y "no hacer caja con el IGIC con las familias que menos tienen y con las que no llegan a final de mes. Eso no es ser progresistas ni de izquierdas. Eso es la más práctica derechosa de la política fiscal de un país".

El candidato nacionalista reconoció que ha sido una legislatura difícil, pero lamentó que el Gobierno del Pacto de las Flores se "empeñe" en decir que dejan una Canarias mejor cuando la pobreza ha subido en trece puntos. "Venir aquí a decir eso es un insulto a la inteligencia. La realidad es que Canarias está peor y era tremendamente difícil dejarla mejor, pero no nos traten de engañar", le espetó Clavijo.

"INSULTOS DESDE LOS BANCOS AZULES".

Fernando Clavijo se quejó de que la respuesta del Gobierno de Canarias a una oposición "seria, rigurosa y a la altura de las circunstancias" por parte de CC fuera "los insultos desde la tribuna y los bancos azules" diciendo que les "despreciaban": "Eso no es lo que hicimos en la oposición ni lo que haremos en el Gobierno (...), que no va a despreciar ni a insultar a nadie. Eso es lo que vivimos en la Legislatura pasada y todavía estamos esperando una disculpa".

Clavijo afirmó que no ha venido con una "varita mágica" a solucionar los problemas y recordó que ya ha tenido que gestionar un Gobierno en tiempos de dificultades, pero se mostró convencido de que también cometerán errores porque "el que trabaja se equivoca". Y sobre sus alusiones a la igualdad, dijo que un Gobierno que cesa a una consejera el 8M para "dar acomodo" al secretario insular del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, "no es un Gobierno que respeta a la mujer ni comprometido con la igualdad y miraron para otro lado porque les convenía estar en el sillón de la Vicepresidencia".