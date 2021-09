Clavijo acusa al Gobierno de no preocuparse por quienes huyen del hambre

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha acusado este sábado al Gobierno de no preocuparse por quienes llegan a las costas canarias huyendo del hambre y la miseria, y ha destacado que los datos del último mes son "escalofriantes", con al menos 500 muertes.

Tras la reunión del consejo político de su partido, el también senador por la Comunidad Autónoma ha dicho que el PSOE no quiere convocar la próxima reunión de la ponencia del Senado sobre migración, en la que se deberían aprobar las conclusiones, y ha opinado que el motivo es que "consideran que no es el momento oportuno políticamente".

Fernando Clavijo preguntará en el Senado los motivos de esa no convocatoria y ha afirmado que no reunirse sería "una tomadura de pelo a quienes han participado" en la ponencia, en la que durante unos nueve meses han comparecido representantes de más de 30 asociaciones.

El expresidente canario ha denunciado que "sigue sin activarse" la Agencia Europea de la Guardia de Frontera y Costas (Frontex), "continúa sin funcionar" el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y "ni se da respuesta" a los más de 2.800 menores de edad no acompañados que están acogidos en el archipiélago canario.

"Parece que Canarias no es Europa, que no es España", ha comentado Fernando Clavijo, quien ha reiterado que al Gobierno español no le preocupan lo que ocurra a esas personas que huyen del hambre y la miseria, y ha añadido que el ejecutivo canario es cómplice de la situación con su actitud "sumisa y cobarde".