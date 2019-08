Claves sobre la "batalla" de ERC y JxCAT, un divorcio que apunta a elecciones

Lara Malvesí

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido esta semana que existe una "batalla" entre independentistas, dos formas de ver el camino hacia "la República" y dos agendas de partido, las de ERC y JxCat, socios en el Govern, cuyas diferencias abren la puerta a nuevas elecciones tras la sentencia del 1-O.

Estos son los principales puntos de desencuentro de dos partidos que no esconden sus desavenencias a las puertas de que se conozca el fallo del Tribunal Supremo sobre el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

1- CÓMO RESPONDER A LA SENTENCIA

Los republicanos insisten por boca del propio Oriol Junqueras en no descartar una vuelta a las urnas cuando lleguen las sentencias a la cúpula separatista. Por contra, el propio Torra -quien tiene la competencia para convocarlas- evita referirse a esa posibilidad, mientras el espacio posconvergente pierde fuelle en las encuestas y se reordenan sus distintas familias (La Crida, JxCat y PDeCAT).

2-DESACUERDO SOBRE LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Mientras ERC sigue tendiendo la mano para el apoyo al PSOE para una investidura tras el verano de un Gobierno progresista que evite una alianza conservadora en Moncloa, JxCat insiste en sus "155 razones para el no" a Sánchez, en referencia a la intervención de la Generalitat tras el 1-O para hacer cumplir la legalidad.

3-DIVERGENCIAS SOBRE LAS LISTAS UNITARIAS

JxCat ha querido repetir la fórmula de "Junts pel sí" de aglutinar en la misma lista a todo el independentismo, aunque tras el 1-O ERC ha preferido presentarse en solitario. Desde el entorno de Puigdemont y el propio Torra no cesan sin embargo en reclamar a los republicanos que no cierren la puerta a "ir juntos" en un proyecto "de suma".

4-LA IMPORTANCIA O NO DE UNOS PRESUPUESTOS

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, dijo hace unos días en una entrevista a Efe que si este año tampoco se aprueban nuevos presupuestos (los de 2017 fueron los últimos en acordarse en el Parlament y siguen prorrogados) deberían convocarse elecciones. Por su parte, Torra lleva meses anticipándose a la posibilidad de que no puedan desbloquearse las cuentas -para las que el PSC se ha ofrecido a negociar- y dando por hecha una nueva prórroga.

5- DIÁLOGO FRENTE A VÍA UNILATERAL

ERC insiste en que su línea es la de pactar y dialogar con el "Estado" y dejar aparcada la vía unilateral. Por contra, Torra ha llamado a abrir los ojos sobre que el diálogo con Madrid no es posible y ha apostado por "tomar la iniciativa" y optar por la ruptura. "La confrontación no es agradable, pero no se puede evitar", dijo el martes, citando al expresident Puigdemont.

6-LA HERIDA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Los pactos municipales que han llevado tanto a ERC como a JxCat a pactar con partidos que en clave nacional apoyaron la aplicación del artículo 155 han abierto heridas entre ambas formaciones al echarse en cara algunos de esos acuerdos. El pacto más visible y criticado incluso por algunas entidades independentistas es el de JxCat y el PSC en la Diputación de Barcelona.

7-DISTINTOS PLAZOS PARA "LA REPÚBLICA"

Para llegar a la independencia, Puigdemont habla de tener "mirada alta". Junqueras, por su parte, habla de "mirada larga". A saber: para los republicanos la independencia aún está a una cuantas "batallas", mientras que para JxCat no hay más tiempo que perder para recuperar la libertad arrebatada por el "Estado opresor" y "heredero del franquismo", en palabras de Torra.

8- HUIDA O PRISIÓN

El distinto camino tomado por los líderes de los dos grandes partidos independentistas tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia suspendida, Puigdemont y Junqueras, tiene todavía hoy implicaciones políticas y judiciales con incidencia en los acontecimientos.

9-LA NO INVESTIDURA DE PUIGDEMONT

Para el espacio posconvergente, especialmente para JxCat, el pecado original del fin de la unidad y la vuelta al partidismo después de la comunión independentista vivida el 1-O llega en el momento en que el president del Parlament, el republicano Roger Torrent, en enero de 2019, descarta intentar investir al expresidente Puigdemont a distancia porque no se puede hacer efectivo y, asegura, porque los grupos parlamentarios "no lo ven claro".

10-LA PATATA CALIENTE DE LA DIADA

El próximo 11 de septiembre la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) convoca como cada año una manifestación independentista de la que ya han dicho que se darán de baja algunos miembros de ERC porque el acto se presenta como una concentración "anti-ERC" y "anti traidores", según se ha quejado en Twitter el exconseller republicano Josep Huguet. Junqueras ha enfatizado que esa manifestación, la máxima demostración de fuerza del secesionismo catalán, debe en cualquier caso ser "inclusiva".