Clara Queraltó: "Es un momento muy bonito de contacto con gente que te ha leído"

La escritora y profesora Clara Queraltó, ganadora del IX Premi Llibres Anagrama de Novel·la con 'Com el so d'un batec en un micròfon', ha valorado que la Diada de Sant Jordi "es un momento muy bonito de contacto con gente que te ha leído o tiene ganas de leerte".

"Ha venido gente que había leído el libro y me decía 'me ha encantado', 'no me esperaba el final', o me has incomodado mucho', y gente que te ha escuchado en alguna entrevista o que ha leído alguna cosa y tenía ganas de zambullirse", ha explicado en declaraciones a Europa Press durante su firma en el estand de la Casa del Libro en el paseo de Gràcia de Barcelona.

Este es el segundo Sant Jordi de Queraltó, que en 2017 recibió el Premi Mercè Rodoreda de cuentos por 'El que pensen els altres' (Proa), y ha afirmado que está "muy contenta, muy ilusionada" por la jornada.