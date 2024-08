Cladera: "El PP sigue sin contestar qué trato de favor ha dado al alcalde de Santa Margalida"

El PSIB en el Consell de Mallorca se ha mostrado "decepcionado" tras las declaraciones del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, sobre Sa Talaia Blanca --el agroturismo vinculado a la familia del alcalde de Santa Margalida Joan Monjo--. "El PP sigue sin contestar porqué y qué trato de favor ha dado al alcalde de Santa Margalida por la licencia turística de su agroturismo", ha criticado la portavoz socialista, Catalina Cladera.

En esta línea, la socialista ha afeado al PP por "volver a demostrar su forma de gobernar: mirar hacia otro lado y no asumir responsabilidades". Además, se ha mostrado "sorprendida" por la inspección que hubo en mayo en el agroturismo, cuestionando que se permitiera presentar la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) el mes de junio de 2024 si la inspección había sido en mayo.

Además, ha añadido que "lo único que ha hecho Rodríguez en sus declaraciones es mirar hacia otro lado y no asumir responsabilidades". "No ha contestado porqué ha permitido o qué trato de favor ha dado para que se permitiera una Driat que no reunía los mínimos requisitos y que le ha permitido operar este verano", ha dicho.

Según Cladera, cuando gobiernan los socialistas "siempre atienden a cualquier ciudadano que lo pida". "Siempre se ha tratado a todos los ciudadanos por igual cuando han solicitado información o han gestionado con el Consell de Mallorca, no como en el caso que nos ocupa", ha considerado.

Por último, ha pedido al PP de Santa Margalida que "explique claramente cuál es su posicionamiento" y si quiere seguir gobernando con Joan Monjo. Además, ha añadido, "tienen que explicar si la licencia turística de Monjo fue moneda de cambio para el pacto de gobierno de esta legislatura".