Cladera: "Martí Siquier es el alcalde que necesita Muro porque el municipio se merece un cambio"

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), presidenta del Consell y candidata a la reelección, Catalina Cladera, ha manifestado que "Martí Siquier es el alcalde que necesita Muro porque su experiencia garantiza una buena gestión y el municipio se merece un cambio".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que, durante la presentación de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Muro, Catalina Cladera ha resaltado que "Siquier tiene un proyecto muy claro para el pueblo y una visión transformadora, además de un gran equipo que conoce muy bien las necesidades del pueblo porque todas y cada una de las personas que integran la candidatura sienten pasión por el mismo y esto es indispensable en política".

Por otro lado, en relación al trabajo hecho por los gobiernos progresistas estos años, la socialista ha afirmado que "el bienestar y las mejoras de la vida de las personas, con la subida de salarios y garantizando nuevos derechos ha sido la máxima prioridad y lo seguirá siendo la próxima legislatura porque la derecha y la extrema derecha quieren devolver Baleares y Mallorca a 40 años atrás y esto no se puede permitir".

Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía de Muro, Martí Siquier, ha afirmado que "el actual consistorio ha demostrado que no sabe gobernar porque falta inversión en las calles y estas están en mal estado, no dedica el dinero suficiente para el mantenimiento de las infraestructuras y no es un pueblo bastante sostenible".

Finalmente, Siquier ha dicho "querer ser un alcalde que transforme el pueblo de Muro porque es lo que se merece el municipio, que tiene que ser el pueblo de los mayores y de la gente joven".