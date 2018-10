Cladera asegura que "no se parará de buscar al menor" si no se encontrase hoy por "dificultades meteorológicas"

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha asegurado este domingo en el puesto de mando de Sant Llorenç que "no se parará de buscar al menor" en los próximos días si no pudiesen localizarlo durante el operativo de hoy por las "dificultades meteorológicas" que no dejan practicar a las embarcaciones.

"Enseguida que los barcos se puedan reanudar, el trabajo en el mar continuará. La búsqueda de hoy se realiza con medios especializados que pueden determinar con cálculos matemáticos la zona exacta en la que estaría el menor en función de cómo va la marea, cómo han ido transcurriendo los días o en función del piso donde vivía el menor. No vamos a dejar de buscarlo si no se encontrase durante este domingo", ha matizado la consellera en declaraciones a los medios.

