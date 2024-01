Ciudades Capital Verde Europea abogan por desarrollar acciones que calen en la población y queden en su ADN

Ciudades que han sido Capital Verde Europa, entre ellas València como titular de este reconocimiento en 2024, han señalado que esa distinción debe dejar huella en las urbes que la ostentan y en sus ciudadanos, por lo que han apostado por acciones que calen en la población y en su mentalidad para lograr que las medidas impulsadas sean bien recibidas y queden asentadas. Así, desde València se ha defendido que todo lo que surja a partir de esta distinción quede como "parte del ADN de los valencianos".

Además, esas ciudades han dicho que trabajar bajo el paraguas de la Capitalidad Verde Europea y desarrollar políticas medioambientales y de sostenibilidad no debe depender del color político. De esta forma, han planteado la necesidad de "unos cimientos para hacer algo a largo plazo" independientemente de la tendencia de los gobiernos.

Así lo han indicado los representantes de estas urbes que han participado este jueves en la mesa redonda de Capitales Verdes Europeas celebrada en València dentro de la jornada con la que se ha inaugurado el programa de actos que esta ciudad hará como Capitalidad este año.

En ella han intervenido en nombre de Tallin (Estonia), que ostentó el reconocimiento en 2023 y que ha dado el testigo a València, Tiit Terik, teniente de alcalde; el teniente de alcalde Andrius Grigonis, de Vilnius (Lutuania), que hará gala del galardón en 2025; el alcalde de Lahti (Finlandia), Niko Kyynarainen; y Pascual Borja, concejal del servicio medioambiental de Vitoria-Gasteiz, primera ciudad española en ostentar, en 2012, la Capitalidad Verde.

A estos se suman, la teniente de alcalde Simone Raskob, de Essen (Alemania), que tuvo el reconocimiento en 2017; la teniente de alcalde Aleksandra Vasiljevic, de Velenje (Eslovenia), que lo lució en 2016; y Antonio García, director de la Capitalidad Verde Europea de València.

Borja ha asegurado que este reconocimiento "ha calado en la mentalidad de la gente" y ha generado un "legado" que "ha quedado". "Ha quedado como un apellido más de la ciudad", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que "no se entendería Vitoria-Gasteiz" sin la gestión "eficiente" de los recursos y sin "esa visión sostenible".

El edil ha manifestado que la Capitalidad Verde fueron en este caso "doce meses de andadura" que llegaron "para quedarse". Esa es una idea apuntada también desde València. Su alcaldesa, María José Catalá, ha dicho en la apertura de la jornada que la distinción "no es solo un mero reconocimiento" sino "una oportunidad" para la transición sostenible.

Antonio García, que ha resaltado la disposición de València a "seguir el buen trabajo" de las ciudades que la han precedido como Capital Verde Europea, ha manifestado la voluntad de su consistorio de impregnar "los 150 servicios" que forman parte de este ayuntamiento, "de forma horizontal, de sosteniblidad".

Igualmente, ha defendido que las acciones previstas no queden solo en lo administrativo sino que se desarrollen "con y para la ciudadanía". "Estamos en escucha activa", ha señalado, a la vez que ha apuntado que "el camino que quiere marcar València" es el de "continuar". "Queremos que sea parte del ADN de los valencianos, como ha dicho Vitoria", ha remarcado el director.

"La primera alianza es con la ciudadanía. Es necesaria la colaboración con la ciudadanía y, sobre todo, el entendimiento con los ciudadanos", ha declarado Borja.

"MENTALIDAD" Y "HÁBITOS"

Respecto a no depender del color político para avanzar en sostenibilidad y concienciación medioambiental, García ha expuesto que esta "no es política de unos o de otros, de derecha o izquierdas" sin de todos y ha defendido plantear estas cuestiones "sin radicalismos". El representante de Vitoria-Gasteiz ha añadido que "la cuestión climática no de ideología" sino "de mentalidad".

El concejal de Vitoria ha comentado que las políticas verdes suponen también "un cambio de hábitos", por lo que ha instado no solo a sensibilizar a los ciudadanos sino a explicarles el trabajo que se hace y a empoderarlos. De este modo, los ponentes han planteado que "sin activación ciudadana no hay Capitalidad Verde" y Velenje ha reclamado para el cambio de mentalidad, "buena comunicación y campañas".

"Si esto no lo hacemos entre todos, no vamos a ganar este partido", ha apostillado García. "Nosotros hemos aprendido de las ciudades que nos preceden" en la Capitalidad Verde "y queremos dejar legado", ha dicho, tras lo que ha insistido en la idea de "integrar a la ciudadanía, por y para" quien se trabaja. "Si queremos que esto sea global, tenemos que trabajar globalmente", ha manifestado.

"Todo comienza con las personas. Todo lo que hacemos en favor de la sostenibilidad", ha comentado el representante de Lahti, que ha felicitado a València por "aunar a partes interesadas" y alinear posiciones en torno a los temas relacionados con la Capitalidad Verde. "Es parte del éxito de nuestra capitalidad y de años posteriores", ha considerado Kyynarainen.

Terik ha defendido también la idea de tener en cuenta a los ciudadanos para que estos se sumen al proyecto y ha expuesto que en acciones como "nuevos parques y zonas verdes" y la transformación de áreas industriales "surge lo medioambiental". Ha hablado además del proyecto de su para convertir en parque lineal una autovía y ha valorado el ejemplo de València con la creación del Jardín del Turia.

Los representantes de todas las ciudades, que han hablado también de movilidad y de la necesidad de fomentar el uso del transporte público y "buscar alternativas de movimiento" al coche como la bicicleta con el fin de contribuir a la descarbonización, han apuntado también la conveniencia de contar con "buenos embajadores" para transmitir el mensaje en favor del medio ambiente y la sostenibilidad. La representante de Essen ha opinado que las entidades deportivas de las localidades pueden ser esos embajadores y llegar mejor a la población más joven.

CÓMO DE SOSTENIBLES SOMOS

Por otro lado, los representantes de las Capitales Verdes Europeas han abogado por tener en cuenta los datos, analizarlos y aplicarlos para poder evaluar el impacto de las políticas medioambientales y también para ayudar a otras ciudades en las medidas que adopten en este ámbito. Así, han planteado la conveniencia de contar con un sistema de gestión que permita seguir actuando tras la Capitalidad para alcanzar los objetivos propuestos y nuevos. "Hay que pensar no sólo en lo que se hace el año de la Capitalidad sino a partir de ahí", han precisado.