Ciudadanos revela que no pactará con el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid

ELECCIONES 26M

Ciudadanos no pactará con el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid según ha desvelado la número tres de la candidatura, Silvia Saavedra, que ha sustituido en el debate celebrado este miércoles en Telemadrid a Begoña Villacís, quien no ha acudido finalmente por estar hospitalizada.,La cabeza de lista de Ciudadanos ha ingresado este miércoles en el hospital por un cólico nefrítico tras dar a luz a su tercera hija por cesárea el pasado viernes, por lo que no ha podido asistir al