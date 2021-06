Ciudadanos se querella en el Tribunal de Cuentas por el rescate a Plus Ultra

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, y el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, presentan este lunes una denuncia en el Tribunal de Cuentas por el rescate de Plus Ultra por la SEPI.

Ciudadanos ha sido muy crítico con la ayuda económica a dicha aerolínea, que califica de "escándalo", y en concreto, el jefe de su delegación en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha presentado una queja ante la Comisión Europea (CE) por ese rescate.

Ahora, en un paso más en esa estrategia de denuncia por el pago de 53 millones en ayudas públicas a Plus Ultra, el partido que lidera Arrimadas ha decidido llevar este asunto ante el Tribunal de Cuentas.

En sus alegaciones a la Comisión Europea, Garicano asegura que Plus Ultra "no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia" de la covid, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Pone en duda también que los problemas de Plus Ultra procedieran únicamente de la crisis del coronavirus, y entiende que la compañía habría incurrido en "maniobras contables".

Para ello, se basa en los estados financieros de la aerolínea, que a diciembre de 2019 acumulaba 13,4 millones en pérdidas, lo que habría hecho que expirara más de la mitad del capital social suscrito, 19,2 millones.

En esta situación, habría sido catalogada como "empresa en crisis", lo que le habría apartado de recibir este tipo de ayudas.

Pero con el objetivo de eludir esta declaración, según Garicano, Plus Ultra incorporó un préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido por Panacorp, empresa radicada en Panamá, paraíso fiscal.

La aerolínea ha desmentido por su parte las que calificó de "falsedades y manifestaciones calumniosas" por parte de Garicano.

Según la aerolínea, entre otras alegaciones, éste afirma, "rozando el absurdo", que un préstamo de una entidad financiera concedido a Plus Ultra en 2017 fue una "maniobra de ingeniería contable" para conseguir una ayuda pública que "ni siquiera existía entonces".

En su opinión, la afirmación más grave se produce cuando achaca a la compañía la comisión de un delito al sostener que "el préstamo participativo de Panacorp era simulado".

Para la compañía, es "una afirmación falsa, extremadamente grave" que "no puede ni podrá demostrar, ya que Plus Ultra nunca ha incurrido en tal práctica" y defiende que es un préstamo correctamente concedido siguiendo todos los cauces legales necesarios.